Tras la oficialización del fichaje de Christian Cueva por el club Juan Pablo II, varios medios de comunicación y periodistas difundieron la noticia sobre la llegada de 'Aladino' al equipo de Chongoyape, Chiclayo. Entre ellos, Eddie Fleischman fue uno de los que comentó y criticó con dureza la decisión del volante peruano, al considerar que dañó la imagen del futbolista nacional de exportación.

La mala imagen que dejó Christian Cueva en el exterior, según Eddie Fleishman

El periodista deportivo fue enfático al cuestionar el fichaje de Christian Cueva por el elenco norteño. Según su análisis, esta decisión no solo representa un retroceso en la carrera del mediocampista, sino que también contribuye a consolidar la percepción negativa del futbolista peruano en el extranjero, debido al reiterado incumplimiento de contratos y a las constantes justificaciones por su bajo rendimiento en los clubes donde ha jugado.

''Lo que deja no es solamente una historia de Cueva, sino que es un sello que termina manchando al futbolista peruano presuntamente de exportación. No cumple, no termina contratos, no se va bien, llega con ínfulas, pero se va sin rendir, y cosas por el estilo que no le hacen bien al jugador peruano'', declaró en el programa ''Full Deporte''.

El popular 'Colorado' también mencionó que, pese a las destacadas actuaciones de Cueva con la selección peruana, la manera en que finaliza sus vínculos contractuales con los clubes deja mucho que desear, lo que inevitablemente perjudica su imagen: ''Lamentablemente es considerado estrella de selección y cómo termina sus vínculos'', expresó.

La comparación con Claudio Pizarro

Por otro lado, Eddie Fleischman hizo una comparación con el éxito de Claudio Pizarro, quien tuvo una carrera destacada en el extranjero y abrió las puertas a otros futbolistas peruanos para que accedan a mayores oportunidades de crecimiento en el 'Viejo Continente'.

''Cuando se decía que Claudio Pizarro le abrió las puertas a peruanos en Europa, estamos hablando de un jugador que tenía una conducta profesional impecable frente a los jugadores peruanos que exportamos en los últimos tiempos, que no rinden, que no exigen, que no responden a la altura, que regresan, que físicamente no dan la talla'', precisó.