Christian Cueva volvió a la liga peruana tras su paso por Ecuador con Emelec. ‘Aladino’ fue presentado hace unos días por Juan Pablo II vía redes sociales. Recordemos que Cueva dejó el ‘Bombillo’ tras enfrentar problemas con los pagos y tampoco tuvo la continuidad deseada. En ese sentido, el periodista Pedro García dio su análisis en una reciente edición del programa 'Doble Punta' sobre estos hechos que vienen ocurriendo en la Liga 1.

En sus palabras, García señaló que la carrera de Cueva se parece a una serie de Netflix, resaltando que su historia no está tan ligada al fútbol y que incluso podría guionizarse por cómo ha sido su trayectoria. Sin embargo, el periodista también dejó entrever la posición que desempeñará el jugador.

Pedro García califica carrera de Christian Cueva como una serie de Netflix

"El caso Cueva es un caso Netflix. Su historia no es tanto de fútbol como de Netflix. Tú podrías guionizar los últimos años de Cueva en una serie perfectamente. No tengo que decir por qué ingredientes, tiene todos los ingredientes. De momento, lo que le falta es el fútbol. Me pregunto, ¿quién es el técnico de Juan Pablo II para lo que viene? ¿No tiene? Llegando Cueva a Juan Pablo II, cuya gestión deportiva es de su amigo (Agustín) Lozano, es llegar a un equipo que le está dando plenos poderes a Cueva. Yo creo que los refuerzos los va a ver Cueva y el técnico lo va a ver Cueva. Yo creo que le han dado las llaves a Cueva. Firma acá. Así como cuando arriendas un lugar, tú firmas y te dan dos juegos de llave”, fueron las palabras del periodista.

Juan Pablo II anuncia a Christian Cueva para la próxima temporada

El video difundido en redes sociales se volvió viral en cuestión de minutos y generó múltiples reacciones, ya que este fichaje aportará experiencia y mayor competencia a Juan Pablo II. “Chongoyape, llegó el 10 del pueblo”, expresó ‘Aladino’ al descender de una camioneta de lujo.