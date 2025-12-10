HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas
Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Deportes

Pedro García y su peculiar análisis sobre la carrera de Christian Cueva tras fichar por Juan Pablo II: “Es un caso Netflix”

Pedro García dio su opinión sobre la llegada de Christian Cueva a Juan Pablo II, lanzando comentarios irónicos sobre el posible rol que podría tener ‘Aladino’ dentro del club de Chongoyape.

Pedro García analizó el reciente fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II. Foto: composición LR/ Doble Punto/Juan Pablo II
Pedro García analizó el reciente fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II. Foto: composición LR/ Doble Punto/Juan Pablo II

Christian Cueva volvió a la liga peruana tras su paso por Ecuador con Emelec. ‘Aladino’ fue presentado hace unos días por Juan Pablo II vía redes sociales. Recordemos que Cueva dejó el ‘Bombillo’ tras enfrentar problemas con los pagos y tampoco tuvo la continuidad deseada. En ese sentido, el periodista Pedro García dio su análisis en una reciente edición del programa 'Doble Punta' sobre estos hechos que vienen ocurriendo en la Liga 1.

En sus palabras, García señaló que la carrera de Cueva se parece a una serie de Netflix, resaltando que su historia no está tan ligada al fútbol y que incluso podría guionizarse por cómo ha sido su trayectoria. Sin embargo, el periodista también dejó entrever la posición que desempeñará el jugador.

PUEDES VER: DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

lr.pe

Pedro García califica carrera de Christian Cueva como una serie de Netflix

"El caso Cueva es un caso Netflix. Su historia no es tanto de fútbol como de Netflix. Tú podrías guionizar los últimos años de Cueva en una serie perfectamente. No tengo que decir por qué ingredientes, tiene todos los ingredientes. De momento, lo que le falta es el fútbol. Me pregunto, ¿quién es el técnico de Juan Pablo II para lo que viene? ¿No tiene? Llegando Cueva a Juan Pablo II, cuya gestión deportiva es de su amigo (Agustín) Lozano, es llegar a un equipo que le está dando plenos poderes a Cueva. Yo creo que los refuerzos los va a ver Cueva y el técnico lo va a ver Cueva. Yo creo que le han dado las llaves a Cueva. Firma acá. Así como cuando arriendas un lugar, tú firmas y te dan dos juegos de llave”, fueron las palabras del periodista.

PUEDES VER: Pol Deportes se la juega y vaticina que habrá un campeón inédito en el Mundial 2026: "Tiene un equipazo"

lr.pe

Juan Pablo II anuncia a Christian Cueva para la próxima temporada

El video difundido en redes sociales se volvió viral en cuestión de minutos y generó múltiples reacciones, ya que este fichaje aportará experiencia y mayor competencia a Juan Pablo II. “Chongoyape, llegó el 10 del pueblo”, expresó ‘Aladino’ al descender de una camioneta de lujo.

Notas relacionadas
Pamela Franco expone a Christian Cueva y asegura que perdió las ganas de jugar fútbol: "Hay cosas que ustedes desconocen"

Pamela Franco expone a Christian Cueva y asegura que perdió las ganas de jugar fútbol: "Hay cosas que ustedes desconocen"

LEER MÁS
Christian Cueva explicó por qué Jefferson Farfán no pateó el penal ante Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018: "Nunca tuvimos problemas"

Christian Cueva explicó por qué Jefferson Farfán no pateó el penal ante Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018: "Nunca tuvimos problemas"

LEER MÁS
Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: “Todo salió bien”

Pamela López asegura que Christian Cueva se sometió a examen de ETS tras reiteradas infidelidades: “Todo salió bien”

LEER MÁS
¡Flamengo avanza en la Copa Intercontinental! Venció 2-1 a Cruz Azul u jugará las semifinales del torneo FIFA

¡Flamengo avanza en la Copa Intercontinental! Venció 2-1 a Cruz Azul u jugará las semifinales del torneo FIFA

LEER MÁS
Martín Liberman recordó la acalorada discusión que tuvo con hermano de Carlos Zambrano por criticarlo en Boca Juniors: "Se enojó"

Martín Liberman recordó la acalorada discusión que tuvo con hermano de Carlos Zambrano por criticarlo en Boca Juniors: "Se enojó"

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Madrid en su noche más catastrófica: perdió 2-1 ante Manchester City por la sexta fecha de la Champions League

Real Madrid en su noche más catastrófica: perdió 2-1 ante Manchester City por la sexta fecha de la Champions League

LEER MÁS
Pol Deportes se la juega y vaticina que habrá un campeón inédito en el Mundial 2026: "Tiene un equipazo"

Pol Deportes se la juega y vaticina que habrá un campeón inédito en el Mundial 2026: "Tiene un equipazo"

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Carlos Bustos es el nuevo entrenador de UTC

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Carlos Bustos es el nuevo entrenador de UTC

LEER MÁS
Alianza Lima logra histórico triunfo sobre Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima logra histórico triunfo sobre Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

LEER MÁS
DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

LEER MÁS
¿A qué hora es el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la final de ida en los playoffs de la Liga 1?

¿A qué hora es el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la final de ida en los playoffs de la Liga 1?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Deportes

Canal confirmado de Real Madrid contra Manchester City por la fecha 6 de la Champions League

'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario oficializa la baja de Jairo Vélez

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025