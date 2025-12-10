No es de sorprender que, tras dejar Alianza Lima, la vida de Erick Noriega haya experimentado un gran giro en su carrera como futbolista, pues con sus buenas actuaciones en Gremio de Porto Alegre, el jugador ha sido llenado de elogios tanto por los hinchas de su club como por la prensa brasileña, quienes se rinden ante la calidad del ‘Samurái’.

Es debido a esto que el zaguero ha experimentado un aumento de valor, según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, siendo este el pico más alto de su carrera como jugador. Además, con esta última revisión se convierte en el segundo seleccionado peruano con mayor valorización, solo por detrás del ‘Vikingo’ Oliver Sonne.

¿Cuál es nuevo valor de Erick Noriega?

Tras su reciente fichaje por el ‘Tricolor’, Noriega ha alcanzado un valor de 3.50 millones de euros, esto con tan solo 24 años y pese a encontrarse lesionado. Se espera que, en su retorno, el exblanquiazul continúe desarrollando su fútbol para así seguir incrementando su valorización. Cabe señalar que cuando estuvo en Alianza Lima pudo llegar alcanzar una valor de 1.40 millones de euros.

Erick Noriega es el segundo jugador más caro en la plantilla de la selección peruana

El 'Samurái' también ha subido de posición en la selección peruana, pues como se mencionó, alcanzó el segundo puesto, solo por detrás de Oliver Sonne. A continuación la lista de jugadores más caros de la Bicolor.

Oliver Sonne – Lateral derecho, 25 años, Perú/Dinamarca, Burnley FC – 4,00 mill. € Erick Noriega – Defensa central, 24 años, Perú, Grêmio – 3,50 mill. € Marcos López – Lateral izquierdo, 26 años, Perú, FC Copenhague – 2,50 mill. € Piero Quispe – Mediocentro ofensivo, 24 años, Perú, Sydney FC – 2,50 mill. € Wilder Cartagena – Pivote, 31 años, Perú, Orlando City SC – 1,80 mill. € Renato Tapia – Pivote, 30 años, Perú/España, Al-Wasl FC – 1,80 mill. € Jairo Concha – Mediocentro, 26 años, Perú, Universitario de Deportes – 1,60 mill. € Kenji Cabrera – Extremo izquierdo, 22 años, Perú, Vancouver Whitecaps FC – 1,60 mill. € Bryan Reyna – Extremo izquierdo, 27 años, Perú, CA Belgrano – 1,50 mill. € Fabio Gruber – Defensa central, 23 años, Perú/Alemania, 1. FC Núremberg – 1,50 mill. €

Erick Noriega es uno de los jugadores más valiosos de Gremio

Dentro de su club, Noriega se ha posicionado en el puesto 12 del conjunto de Porto Alegre, siendo uno de los jugadores más cotizados dentro de la plantilla 'Gaúcha'