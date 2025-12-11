La historia entre Universitario y Jorge Fossati estaría por llegar a su fin. Pese a que el 'Nonno' tiene contrato vigente con el club crema por todo el 2026, en los últimos días ha venido negociando nuevas condiciones para continuar en el equipo. Ante esta situación, en la 'U' habrían optado por no ceder ante las exigencias.

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, Universitario no tiene intención de desembolsar ningún monto por una posible rescisión de contrato, pues la idea en la directiva es que Fossati siga en el cargo. Por el contrario, si es el técnico quien quiere dejar la institución, deberá abonar lo correspondiente a tres meses de sueldo para romper el vínculo.

¿Cuál es la cláusula de rescisión entre Universitario y Jorge Fossati?

"Si Fossati quisiera tomar una decisión (rescindir), son tres sueldos. Tal vez se pueden poner de acuerdo, no llegar a eso, darse la mano y se resuelve todo, pero si del otro lado exigen otra cosa es diferente, porque la 'U' no va a poner ni un dólar para que se vaya", informó el comunicador en el programa 'Hablemos de Max'.

En tanto, desde el entorno del 'Nonno' descartaron que ya se haya resuelto la situación, tal como señalaron algunos usuarios en redes sociales. "Nadie nos comunicó nada. Sería en todo caso una decisión del club de rescindir el contrato. ¿Será que tienen otro comando técnico?", fue la respuesta obtenida ante las consultas realizadas, detalló el conductor de L1 Max.

¿Cómo está la situación entre Universitario y Jorge Fossati?

Peralta agregó que, luego de sostener varias reuniones, actualmente ambos bandos ya no están en buenos términos. "La relación entre Fossati y la 'U' ya no es buena. Se desgastó completamente, ya es una relación tirante, difícil…", dijo.