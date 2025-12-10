Luego de confirmarse su participación en un cotejo trascendental de la UEFA Champions League, 'Pol Deportes' vivirá uno de los momentos más memorables de su carrera, ya que compartirá la mesa de transmisión con el exfutbolista francés Thierry Henry, durante la previa del partido entre Real Madrid y Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu.

El sueño de Pol Deportes de formar parte en la transmisión del partido entre Real Madrid vs Manchester City

La presencia confirmada del adolescente de 15 años, quien narrará a ras de cancha la previa y el desarrollo del partido entre Real Madrid y Manchester City, es una de las principales novedades del evento. Su participación ha generado gran expectativa entre las y los aficionados, debido a su corta edad y talento emergente.

La cadena internacional CBS Sports, que posee los derechos televisivos de la UEFA Champions League, confirmó la participación de Cliver Huamán en la transmisión del partido entre Real Madrid y Manchester City. Gracias al respaldo de Latina y a su estadía en España —donde visitó Radio Marca y el programa 'Chiringuito Deportes'— el joven narrador peruano tendrá la oportunidad de mostrar su talento a ras de cancha en uno de los encuentros más esperados del torneo.

Una nueva oportunidad de aparecer en un partido de alto calibre

Clíver Huamán, más conocido como 'Pol Deportes' quien se encuentra en España para asistir al partido entre Real Madrid y Manchester City por la sexta jornada de la fase de grupos de la Champions League, participará en la cobertura especial del diario Marca junto a Thierry Henry, uno de los exfutbolistas más reconocidos a nivel mundial. Cabe recodar que 'Titi' jugó en clubes como el FC Barcelona, Arsenal y Juventus, y fue campeón del mundo con la selección francesa en 1998.

Durante su estadía en España, Clíver Huamán sorprendió con su talento narrativo al relatar en quechua el partido de la Champions League entre PSV Eindhoven y Atlético de Madrid, transmitido por Radio Marca. El uso de una lengua originaria del Perú, que rara vez se escucha en coberturas internacionales, generó elogios y reconocimiento en redes sociales.