HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Tendencias

Joven que ayudó a subir el cerro a 'Pol Deportes' viajó a España para verlo narrar partido de la Champions League: "Quería apoyarlo"

El joven que impulsó a 'Pol Deportes' a relatar la final de la Copa Libertadores desde el cerro viajó hasta España para acompañar a Cliver Huamán en su nueva narración internacional entre Real Madrid y Manchester City.

Joven dueño de pollería que ayudó a 'Pol Deportes' subir al cerro, llegó hasta España para verlo narrar el partido de Real Madrid vs Manchester City.
Joven dueño de pollería que ayudó a 'Pol Deportes' subir al cerro, llegó hasta España para verlo narrar el partido de Real Madrid vs Manchester City. | Foto: composición LR

'Pol Deportes' viajó hasta España para cumplir su más grande sueño: relatar un partido de la Champions League. El joven andahuaylino narrará el encuentro entre Real Madrid vs Manchester City, que se disputará este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Cientos de peruanos y extranjeros se juntaron cerca de una de las plazas del recinto deportivo para conocer a Cliver Huamán y mandarle sus mensajes de apoyo. Lo que más sorprendió al adolescente fue la presencia del joven que lo motivó y lo ayudó a subir el cerro aledaño al estadio Monumental para narrar la final de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

lr.pe

Joven que ayudó a subir el cerro a 'Pol Deportes' viajó a España para verlo narrar partido de la Champions League

En una entrevista para 'Arriba mi gente', el joven y amigo de 'Pol Deportes' relató que llegó hasta España por cuenta propia para apoyar al narrador andahuaylino. Según contó, Cliver llegó a su pollería 'El Gordo Fogón' después de que se le negara el ingreso al estadio Monumental. Al verlo desanimado, le comentó que podía narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano, lugar al que él mismo lo acompañó.

"Estoy emocionado. Por eso viene yo, desde allá (Perú) por mi propia cuenta y seguirlo a él ('Pol Deportes'). Quería apoyarlo más. Por eso vine por mi propia cuenta. Nadie me ha auspiciado, solo porque creo en él", explicó.

PUEDES VER: Mariano Closs, relator estrella de ESPN, se identificó con 'Pol Deportes': "15 años, me siento reflejado"

lr.pe

"Él me llamó (el día del partido de la Copa Libertadores) a las 3:30 p.m diciéndome: 'paisano, vamos a ir a tu pollería, a narrar por tu tele (porque no lo había dejado entrar al estadio Monumental). Le di su almuerzo y su gaseosita. Llegó desanimado, triste a la pollería. Así que le dije que subamos al cerro. Llegamos para el segundo tiempo", relató.

¿Cuándo 'Pol Deportes' narrará el partido de la Champions League?

Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes', fue invitado a narrar el encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City. Este partido se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a las 3:00 p.m (hora peruana).

Notas relacionadas
Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

LEER MÁS
Periodistas mexicanos piden disculpas a Pol Deportes por polémicos comentarios de Javier Olvera

Periodistas mexicanos piden disculpas a Pol Deportes por polémicos comentarios de Javier Olvera

LEER MÁS
Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

LEER MÁS
Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

Mexicano fue al cine a ver 'La habitación negra' de Yiddá Eslava, pero resultado no fue lo que esperaba: "Va diferente a lo que me imaginaba"

LEER MÁS
Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

Abogado hace reclamo a fiscal provincial y protagonizan violenta pelea a botellazos en Áncash: ''Me has ofendido''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Periodistas mexicanos piden disculpas a Pol Deportes por polémicos comentarios de Javier Olvera

Periodistas mexicanos piden disculpas a Pol Deportes por polémicos comentarios de Javier Olvera

LEER MÁS
Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

Escolar peruana cobra por prestar sus cuadernos y usuarios reaccionan: “Mente emprendedora”

LEER MÁS
Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

Cierran cuenta de TikTok a periodista mexicano que le pidió título universitario a Pol Deportes para ejercer como comentarista

LEER MÁS
Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

Policía castiga a chofer y cobrador de combi a dar 100 vueltas al auto por cometer infracción y redes estalla: "Así se educa"

LEER MÁS
Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

Emprendedor peruano se emociona y dona decenas de juguetes por Navidad: "Quien ayuda, Dios le multiplica"

LEER MÁS
Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

Hermano de 'Pol Deportes' confiesa que dejó sus propios estudios para ayudar al joven narrador: "Siempre lo voy a apoyar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Tendencias

Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: "Su talento lo ha llevado a Europa"

Joven peruana rompe en llanto al conocer a ‘Pol Deportes’ en Madrid: "Me llena de muchísimo orgullo"

Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025