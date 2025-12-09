Joven dueño de pollería que ayudó a 'Pol Deportes' subir al cerro, llegó hasta España para verlo narrar el partido de Real Madrid vs Manchester City. | Foto: composición LR

'Pol Deportes' viajó hasta España para cumplir su más grande sueño: relatar un partido de la Champions League. El joven andahuaylino narrará el encuentro entre Real Madrid vs Manchester City, que se disputará este miércoles 10 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Cientos de peruanos y extranjeros se juntaron cerca de una de las plazas del recinto deportivo para conocer a Cliver Huamán y mandarle sus mensajes de apoyo. Lo que más sorprendió al adolescente fue la presencia del joven que lo motivó y lo ayudó a subir el cerro aledaño al estadio Monumental para narrar la final de la Copa Libertadores.

Joven que ayudó a subir el cerro a 'Pol Deportes' viajó a España para verlo narrar partido de la Champions League

En una entrevista para 'Arriba mi gente', el joven y amigo de 'Pol Deportes' relató que llegó hasta España por cuenta propia para apoyar al narrador andahuaylino. Según contó, Cliver llegó a su pollería 'El Gordo Fogón' después de que se le negara el ingreso al estadio Monumental. Al verlo desanimado, le comentó que podía narrar la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano, lugar al que él mismo lo acompañó.

"Estoy emocionado. Por eso viene yo, desde allá (Perú) por mi propia cuenta y seguirlo a él ('Pol Deportes'). Quería apoyarlo más. Por eso vine por mi propia cuenta. Nadie me ha auspiciado, solo porque creo en él", explicó.

"Él me llamó (el día del partido de la Copa Libertadores) a las 3:30 p.m diciéndome: 'paisano, vamos a ir a tu pollería, a narrar por tu tele (porque no lo había dejado entrar al estadio Monumental). Le di su almuerzo y su gaseosita. Llegó desanimado, triste a la pollería. Así que le dije que subamos al cerro. Llegamos para el segundo tiempo", relató.

¿Cuándo 'Pol Deportes' narrará el partido de la Champions League?

Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes', fue invitado a narrar el encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City. Este partido se llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre a las 3:00 p.m (hora peruana).