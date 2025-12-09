Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el primer partido por la final de los playoffs de la Liga 1 2025?

Sporting Cristal vs Cusco FC se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 10 de diciembre por la ida de la final de los playoffs de la Liga 1 2025. El cruce entre rimenses y dorados se llevará a cabo en el Estadio Nacional, a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de L1 Max para todo suelo peruano. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Los dirigidos por Paulo Autuori llegaron a esta fase después de un emocionante duelo ante Alianza Lima. El equipo rimense se impuso en la tanda de penales con una sobresaliente actuación de Martín Távara. Por su parte, Cusco FC quiere dar el batacazo en el coloso José Díaz y cerrarlo en su casa.

Sporting Cristal vs Cusco FC: ficha del partido

Partido Sporting Cristal vs Cusco FC ¿Cuándo? Miércoles 10 de diciembre del 2025 ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? L1 Max ¿Dónde? Estadio Nacional

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC?

En suelo peruano, el compromiso entre Sporting Cristal vs Cusco FC por la ida de la final de la Liga 1 2025 iniciará a las 8.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 7.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 10.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Cusco FC?

La transmisión del Sporting Cristal vs Cusco por final de los playoffs de la Liga 1 2025 estará a cargo de L1 Max. Este canal es el autorizado en pasar todos los partidos de la primera división del fútbol peruano.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs Cusco FC online?

Vía streaming, podrás seguir Sporting Cristal vs Cusco FC por la plataforma L1 Play. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y cualquier incidencia.

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Cusco FC