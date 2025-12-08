HOYSuscripcion LR Focus

¿Lionel Messi celebró con cerveza peruana? El video viral de la fiesta del argentino junto a David Beckham tras ganar la MLS

Más allá de la participación del goleador de la selección argentina en el baile grupal durante la fiesta del Inter Miami, muchos hinchas no pasaron por alto un detalle de los festejos.

Lionel Messi llegó a la liga de Estados Unidos tras su paso por el PSG y Barcelona. Foto: composición LR/ESPN
Lionel Messi ganó por primera vez la MLS con la camiseta del Inter Miami y las celebraciones no se hicieron esperar. Luego de imponerse ante Vancouver Whitecaps del peruano Kenji Cabrera, los integrantes de las Garzas decidieron festejar la obtención del histórico título.

Durante los festejos, se apreció bailando a la estrella de la selección argentina junto a Jordi Alba, Rodrigo De Paul, David Beckham (presidente del club) y otros personajes. Sin embargo, algo que llamó la atención de los aficionados fue la presencia de una bebida.

¿Lionel Messi celebró con una cerveza peruana el título de la MLS?

Luego de revisar el video, muchos seguidores señalaron que el envase que sostenía uno de los participantes era muy similar a la cerveza Pilsen Callao, una de las más emblemáticas y conocidas del Perú.

Otro de los momentos que causó asombro fue la expresión de Lionel Messi mientras realizan un ‘trencito’ al ritmo de la música. A diferencia de los demás asistentes, al exgoleador del Barcelona se mostraba con ‘cara de pocos amigos’.

Inter Miami ganó por primera vez en su historia la Mayor League Soccer. Foto: AFP

Lionel Messi vendrá a Perú para jugar ante Alianza Lima

Hace algunas semanas, se pudo conocer que el Inter Miami incluirá en su gira de pretemporada un amistoso internacional contra Alianza Lima en la tradicional Noche Blanquiazul 2026.

André Prada, CEO de Sound Music Entertainment, compañía que traerá al campeón de la MLS, confirmó que este suceso tendrá el 24 de enero.

¿Dónde van a jugar Alianza Lima vs Inter Miami?

Si bien se tiene planificado que el partido Alianza Lima vs Inter Miami se dispute en el Estadio Nacional, no se descarta que se mueva la sede al Alejandro Villanueva. Esto debido a que el ‘Coloso de José Díaz’ tiene agendado una serie de eventos para esas fechas.

