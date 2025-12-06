Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: pronósticos, horario y canal de TV para ver partido de hoy por LaLiga

Real Madrid vs Celta de Vigo en vivo juegan este domingo 7 de diciembre por la fecha 15 de LaLiga de España. Ambos equipos se verán las caras en el Santiago Bernabéu, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.

El gigante español viene de golear 3-0 al Athletic Bilbao en San Mamés y no le pierde el rastro al líder Barcelona. Por su parte, los gallegos afrontan una temporada irregular y buscarán dar el golpe para escalar en la tabla de posiciones.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta de Vigo?

El partido, que contará con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, se jugará desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.

Perú , Colombia , Ecuador: 3:00 p. m.

, , 3:00 p. m. México (CDMX): 2:00 p. m.

2:00 p. m. Bolivia , Venezuela: 4:00 p. m.

, 4:00 p. m. Chile , Paraguay , Argentina , Uruguay , Brasil (Brasilia): 5:00 p. m.

, , , , 5:00 p. m. España: 9:00 p. m.

¿Qué canal transmite el Real Madrid vs Celta de Vigo?

En Perú, el Real Madrid vs Celta de Vigo será transmitido por DSports y la plataforma streaming DGO. Conoce la guía detallada de canales para los demás países de Sudamérica, Centroamérica y México.

Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay: DSports

Chile: DGO, DSports, Amazon Prime Video

Estados Unidos: ESPN Deportes, Fubo Sports

Centroamérica y México: Sky Sports.

¿Dónde ver Real Madrid vs Celta de Vigo ONLINE?

Para que no te pierdas el Real Madrid vs Celta de Vigo por internet, puedes hacerlo a través de la plataforma DGO y la cobertura GRATIS ONLINE que ofrece La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

Alineaciones Real Madrid vs Celta de Vigo

Real Madrid : Thibaut Courtois; Fede Valverde, Militão, Rüdiger, Álvaro Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Ceballos; Jude Bellingham, Vinícius y Kylian Mbappé.

: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Militão, Rüdiger, Álvaro Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Ceballos; Jude Bellingham, Vinícius y Kylian Mbappé. Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

Real Madrid vs Celta de Vigo: pronósticos y apuestas del partido

Las principales casas de apuestas dan como favorito al equipo dirigido por Xabi Alonso, que jugará de local.