Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: pronósticos, horario y canal de TV para ver partido de hoy por LaLiga
Luego de golear en San Mamés, los merengues buscarán un triunfo que le permita tomar la punta de LaLiga de España. Sigue la transmisión del Real Madrid vs Celta de Vigo
Real Madrid vs Celta de Vigo en vivo juegan este domingo 7 de diciembre por la fecha 15 de LaLiga de España. Ambos equipos se verán las caras en el Santiago Bernabéu, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República.
El gigante español viene de golear 3-0 al Athletic Bilbao en San Mamés y no le pierde el rastro al líder Barcelona. Por su parte, los gallegos afrontan una temporada irregular y buscarán dar el golpe para escalar en la tabla de posiciones.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta de Vigo?
El partido, que contará con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, se jugará desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la lista de horarios para otros países.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3:00 p. m.
- México (CDMX): 2:00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4:00 p. m.
- Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 5:00 p. m.
- España: 9:00 p. m.
¿Qué canal transmite el Real Madrid vs Celta de Vigo?
En Perú, el Real Madrid vs Celta de Vigo será transmitido por DSports y la plataforma streaming DGO. Conoce la guía detallada de canales para los demás países de Sudamérica, Centroamérica y México.
- Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay: DSports
- Chile: DGO, DSports, Amazon Prime Video
- Estados Unidos: ESPN Deportes, Fubo Sports
- Centroamérica y México: Sky Sports.
¿Dónde ver Real Madrid vs Celta de Vigo ONLINE?
Para que no te pierdas el Real Madrid vs Celta de Vigo por internet, puedes hacerlo a través de la plataforma DGO y la cobertura GRATIS ONLINE que ofrece La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.
Alineaciones Real Madrid vs Celta de Vigo
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Militão, Rüdiger, Álvaro Carreras; Tchouameni, Arda Güler, Ceballos; Jude Bellingham, Vinícius y Kylian Mbappé.
- Celta de Vigo: Ionut Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Iago Aspas, Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.
Real Madrid vs Celta de Vigo: pronósticos y apuestas del partido
Las principales casas de apuestas dan como favorito al equipo dirigido por Xabi Alonso, que jugará de local.
- Betsson: gana Real Madrid (1,29), empate (5,90), gana Celta de Vigo (9,80)
- Betano: gana Real Madrid (1,30), empate (5,60), gana Celta de Vigo (9,75)
- Bet365: gana Real Madrid (1,29), empate (5,75), gana Celta de Vigo (10,00)
- 1XBet: gana Real Madrid (1,32), empate (6,02), gana Celta de Vigo (11,10)
- Coolbet: gana Real Madrid (1,30), empate (6,20), gana Celta de Vigo (10,00)
- Doradobet: gana Real Madrid (1,30), empate (6,33), gana Celta de Vigo (8,00).