HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?
¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     ¿Habrá atención en bancos HOY, martes 9 de diciembre?     
Deportes

Irán y Egipto jugarán el 'Partido del Orgullo LGBTQ+' en el Mundial 2026 pese a que ambos países condenan la homosexualidad

El comité organizador de Seattle, una de las sedes en Estados Unidos del Mundial 2026, designó que el partido que se dispute el 26 de junio sea en apoyo a la comunidad LGBTQ+.  

Irán no quiere jugar el 'Partido del Orgullo LGBTQ+' en el Mundial 2026. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos
Irán no quiere jugar el 'Partido del Orgullo LGBTQ+' en el Mundial 2026. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

Cuando se anunció que la ciudad de Seattle acogería un partido especial dedicado a la comunidad LGBTQ+ durante el Mundial 2026, muchos lo celebraron como un gesto de inclusión y visibilidad. Sin embargo, la sorpresa llegó tras el sorteo: el duelo señalado —el 26 de junio en el estadio Lumen Field— lo protagonizarán las selecciones de Egipto e Irán, dos países donde la homosexualidad enfrenta sanciones severas.

El origen de la iniciativa se remonta a los organizadores locales del Mundial en Seattle, quienes desde hace tiempo planificaron un “Pride Match” (Partido del Orgullo) coincidiendo con el fin de semana del orgullo LGBTQ+ en la ciudad.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: 'Jugador de altibajos'

lr.pe

Irán y Egipto jugarán el 'Partido del Orgullo LGBTQ+' en el Mundial 2026

La idea era promover la diversidad, la tolerancia y una atmósfera de bienvenida a todos los aficionados, sin importar su orientación o identidad. Al definirse que ese partido sería celebrado el 26 de junio, todavía no se conocía qué selecciones jugarían.

Pero cuando el sorteo determinó que serían Egipto e Irán, países con legislaciones represivas hacia la comunidad LGBTQ+, el evento tomó una dimensión inesperada: un gesto simbólico chocando contra realidades muy diferentes.

PUEDES VER: 'Pol Deportes' planifica su futuro en Europa: estudiará periodismo deportivo en España tras culminar su colegio

lr.pe

Irán se queja del 'Partido del Orgullo LGBTQ+' en el Mundial 2026

El conflicto latente se abrió pronto. Los dirigentes del fútbol iraní, encabezados por Mehdi Taj, calificaron la designación como “irrazonable” y afirmaron que tanto su país como Egipto presentaron objeciones oficiales ante la propuesta.

Las razones son claras: en Irán, la homosexualidad está criminalizada y puede ser castigada con la pena de muerte. En Egipto, aunque no existe una prohibición explícita, las leyes sobre la moralidad y las costumbres se usan frecuentemente para perseguir, arrestar y procesar a personas LGBTQ+.

Notas relacionadas
Gobierno de Trump no descarta realizar redadas migratorias durante la Copa Mundial 2026

Gobierno de Trump no descarta realizar redadas migratorias durante la Copa Mundial 2026

LEER MÁS
FIFA cambió de grupo a Argentina en el Mundial 2026: la regla que desencadenó esta modificación en pleno sorteo

FIFA cambió de grupo a Argentina en el Mundial 2026: la regla que desencadenó esta modificación en pleno sorteo

LEER MÁS
Bolivia ya conoce su grupo para el Mundial 2026: así quedaría su camino si supera el repechaje ante Surinam e Irak

Bolivia ya conoce su grupo para el Mundial 2026: así quedaría su camino si supera el repechaje ante Surinam e Irak

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

Fichajes Universitario 2026: altas, bajas y renovaciones para Liga 1 y fase de grupos de Copa Libertadores

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas y bajas en el mercado de pases del fútbol peruano

LEER MÁS
'Pol Deportes' planifica su futuro en Europa: estudiará periodismo deportivo en España tras culminar su colegio

'Pol Deportes' planifica su futuro en Europa: estudiará periodismo deportivo en España tras culminar su colegio

LEER MÁS
Canal de TV para ver partidos de Alianza Lima gratis en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Canal de TV para ver partidos de Alianza Lima gratis en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

LEER MÁS
Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Deportes

'Pol Deportes' recibe propuesta para narrar el Mundial en medio de España y señala: "Yo tenía ese sueño en un canal de Perú"

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Universitario oficializa la baja de Jairo Vélez

Alianza Lima no renovará a 6 jugadores tras la dura eliminación ante Sporting Cristal: purga empezó con Néstor Gorosito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025