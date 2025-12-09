Irán no quiere jugar el 'Partido del Orgullo LGBTQ+' en el Mundial 2026. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

Cuando se anunció que la ciudad de Seattle acogería un partido especial dedicado a la comunidad LGBTQ+ durante el Mundial 2026, muchos lo celebraron como un gesto de inclusión y visibilidad. Sin embargo, la sorpresa llegó tras el sorteo: el duelo señalado —el 26 de junio en el estadio Lumen Field— lo protagonizarán las selecciones de Egipto e Irán, dos países donde la homosexualidad enfrenta sanciones severas.

El origen de la iniciativa se remonta a los organizadores locales del Mundial en Seattle, quienes desde hace tiempo planificaron un “Pride Match” (Partido del Orgullo) coincidiendo con el fin de semana del orgullo LGBTQ+ en la ciudad.

Irán y Egipto jugarán el 'Partido del Orgullo LGBTQ+' en el Mundial 2026

La idea era promover la diversidad, la tolerancia y una atmósfera de bienvenida a todos los aficionados, sin importar su orientación o identidad. Al definirse que ese partido sería celebrado el 26 de junio, todavía no se conocía qué selecciones jugarían.

Pero cuando el sorteo determinó que serían Egipto e Irán, países con legislaciones represivas hacia la comunidad LGBTQ+, el evento tomó una dimensión inesperada: un gesto simbólico chocando contra realidades muy diferentes.

Irán se queja del 'Partido del Orgullo LGBTQ+' en el Mundial 2026

El conflicto latente se abrió pronto. Los dirigentes del fútbol iraní, encabezados por Mehdi Taj, calificaron la designación como “irrazonable” y afirmaron que tanto su país como Egipto presentaron objeciones oficiales ante la propuesta.

Las razones son claras: en Irán, la homosexualidad está criminalizada y puede ser castigada con la pena de muerte. En Egipto, aunque no existe una prohibición explícita, las leyes sobre la moralidad y las costumbres se usan frecuentemente para perseguir, arrestar y procesar a personas LGBTQ+.