Irán y Egipto jugarán el 'Partido del Orgullo LGBTQ+' en el Mundial 2026 pese a que ambos países condenan la homosexualidad
El comité organizador de Seattle, una de las sedes en Estados Unidos del Mundial 2026, designó que el partido que se dispute el 26 de junio sea en apoyo a la comunidad LGBTQ+.
Cuando se anunció que la ciudad de Seattle acogería un partido especial dedicado a la comunidad LGBTQ+ durante el Mundial 2026, muchos lo celebraron como un gesto de inclusión y visibilidad. Sin embargo, la sorpresa llegó tras el sorteo: el duelo señalado —el 26 de junio en el estadio Lumen Field— lo protagonizarán las selecciones de Egipto e Irán, dos países donde la homosexualidad enfrenta sanciones severas.
El origen de la iniciativa se remonta a los organizadores locales del Mundial en Seattle, quienes desde hace tiempo planificaron un “Pride Match” (Partido del Orgullo) coincidiendo con el fin de semana del orgullo LGBTQ+ en la ciudad.
La idea era promover la diversidad, la tolerancia y una atmósfera de bienvenida a todos los aficionados, sin importar su orientación o identidad. Al definirse que ese partido sería celebrado el 26 de junio, todavía no se conocía qué selecciones jugarían.
Pero cuando el sorteo determinó que serían Egipto e Irán, países con legislaciones represivas hacia la comunidad LGBTQ+, el evento tomó una dimensión inesperada: un gesto simbólico chocando contra realidades muy diferentes.
Irán se queja del 'Partido del Orgullo LGBTQ+' en el Mundial 2026
El conflicto latente se abrió pronto. Los dirigentes del fútbol iraní, encabezados por Mehdi Taj, calificaron la designación como “irrazonable” y afirmaron que tanto su país como Egipto presentaron objeciones oficiales ante la propuesta.
Las razones son claras: en Irán, la homosexualidad está criminalizada y puede ser castigada con la pena de muerte. En Egipto, aunque no existe una prohibición explícita, las leyes sobre la moralidad y las costumbres se usan frecuentemente para perseguir, arrestar y procesar a personas LGBTQ+.