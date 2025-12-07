Hernán Barcos es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima. Foto: composición LR/Instagram/A Presión

Luego de perder ante Sporting Cristal en Matute, Alianza Lima quedó condenado a ser Perú 4 en la próxima edición de la Copa Libertadores. En medio de los fuertes cuestionamientos de los aficionados, desde algunos sectores cuestionaron el compromiso de Hernán Barcos, quien disputó su último cotejo con la camiseta blanquiazul.

Al ver los comentarios de algunos hinchas, Giuli Cunha, esposa del popular 'Pirata', no dudó en salir al frente para contestar a las críticas con un fuerte mensaje.

Esposa de Barcos lo defiende tras derrota ante Cristal

En el inicio de su mensaje, Giuli Cunha agradeció el reconocimiento de muchos seguidores hacia Hernán Barcos; sin embargo, apuntó contra un hincha que indicó que el argentino solo "entró a caminar" contra Sporting Cristal en Matute.

"¡No seas malo! En el último partido él era salvador, ¿ahora ya no sirve? Hernán entró con fiebre, dolores en el cuerpo", manifestó a través de una historia en cuenta de Instagram.

"Tiene en la cabeza millones de problemas y aun así nunca se bajó, ni expuso nada que perjudique al club o al grupo. Ustedes no saben la mitad de lo que pasa… Jamás se hizo víctima", agregó.

Mensaje de la esposa de Hernán Barcos contra hinchas que culpó al argentino. Foto: Instagram/Giuli Cunha



¿Hernán Barcos seguirá en Alianza Lima?

Al finalizar el cotejo contra los rimenses, Jorge Zuñiga, presidente del Fondo Blanquiazul, sorprendió al cuestionar las recientes decisiones que tomó la gerencia deportiva de Alianza Lima; en ese sentido, hizo referencia a la situación de Hernán Barcos y el anuncio de su salida.

"Quiero invocar a una revisión exhaustiva de las decisiones que se van a tomar en el futuro, incluido la del señor Hernán Barcos", sostuvo el directivo en diálogo con el periodista José Varela.