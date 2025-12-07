HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Pablo Ceppelini realiza gestos polémicos hacia hinchas de Alianza Lima tras caer derrotado frente a Sporting Cristal

Alianza Lima fue eliminado de los playoffs de la Liga 1 2025 tras perder 5-4 en penales frente a Sporting Cristal, luego de un empate 3-3 en el tiempo reglamentario.

Pablo Ceppelini realizó gestos polémicos hacia la hinchada de Alianza Lima. Foto: composición LR/vía X
Pablo Ceppelini realizó gestos polémicos hacia la hinchada de Alianza Lima. Foto: composición LR/vía X

Alianza Lima perdió la oportunidad de llegar a la final de los playoffs de la Liga 1 2025. En el partido de vuelta de las semifinales ante Sporting Cristal, el equipo íntimo fue eliminado tras caer 5-4 en la tanda de penales, luego de empatar 3-3 en el tiempo reglamentario.

No obstante, se desató la polémica en redes sociales por los gestos de Pablo Ceppelini mientras se dirigía a los vestuarios. Los hinchas blanquiazules no dudaron en expresar su descontento por el mal resultado; sin embargo, las reacciones del uruguayo no fueron bien recibidas, ya que consideran que un profesional no debería comportarse de esa manera.

Pablo Ceppelini realiza polémicos gestos a hinchas de Alianza

En el video difundido en redes sociales se observa a Ceppelini caminando hacia los vestuarios; sin embargo, ante los reclamos de los hinchas, realiza un gesto con la mano y luego se toca la zona íntima, acciones que fueron repudiadas por los seguidores blanquiazules.

Cabe destacar que Pablo Ceppelini inició como titular en el partido de ida de Alianza Lima contra Sporting Cristal en el Estadio Nacional. No obstante, en el encuentro de vuelta, Néstor Gorosito lo dejó en el banco durante los 90 minutos disputados en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿Cómo quedo el partido entre Alianza Lima contra Sporting Cristal?

Alianza Lima se adelantaba 3-1 sobre Sporting Cristal en Matute, y la victoria parecía cercana para los blanquiazules. No obstante, Martín Távara anotó un triplete que llevó el partido a los penales, dando nuevas oportunidades a los rimenses. En la tanda desde los 12 pasos, los celestes no fallaron, mientras que los blanquiazules sufrieron la desventura de que Sergio Peña no pudiera superar la atajada de Diego Enríquez.

Martín Távara resaltó la jerarquía de Sporting Cristal tras victoria frente a Alianza Lima: “Lo minimizan mucho”

Martín Távara resaltó la jerarquía de Sporting Cristal tras victoria frente a Alianza Lima: “Lo minimizan mucho”

Alianza Lima - Osasco por el Mundial de Clubes de vóley 2025: fecha, hora y canal TV confirmado para ver el debut de las blanquiazules

Alianza Lima - Osasco por el Mundial de Clubes de vóley 2025: fecha, hora y canal TV confirmado para ver el debut de las blanquiazules

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras la dura derrota en penales ante Sporting Cristal

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras la dura derrota en penales ante Sporting Cristal

Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

Yoshimar Yotún perdió los papeles con Jesús Castillo: Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y hasta el árbitro tuvieron que calmarlo

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

'Puma' Carranza perdió el control en el 'Clásico de Leyendas': agredió a Pedro García y a hincha en la tribuna

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

¿Dónde ver Alianza Lima vs Universitario por la primera final de la Liga Femenina 2025 desde Matute?

Martín Távara resaltó la jerarquía de Sporting Cristal tras victoria frente a Alianza Lima: “Lo minimizan mucho”

Martín Távara resaltó la jerarquía de Sporting Cristal tras victoria frente a Alianza Lima: “Lo minimizan mucho”

