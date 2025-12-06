De la mano de Martín Távara, Sporting Cristal venció a Alianza Lima y sueña con la fase de grupos de la Libertadores

En un partidazo, quizás el mejor que se haya visto en el año en esta Liga 1, Sporting Cristal de la mano de Martín Távara remontó un partido durísimo y logró un 3-3 ante Alianza Lima en el estadio de Matute. En la tanda de penales, los celestes fueron más y vencieron 5-4, por lo que ahora enfrentarán a Cusco FC en busca del último cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El duelo fue intenso desde el minuto cero. Los íntimos salieron con todo y Eryc Castillo fue el encargado de asustar la puerta de Diego Enríquez. En la siguiente acción Miguel Trauco lanzó un tiro libre que terminó en un tiro de esquina y posterior contragolpe para Cristal.

Maxloren Castro comandó el ataque y la pelota cayó en un remate de Ian Wisdom que dio en la mano de Jesús Castillo. Kevin Ortega cobró la pena máxima y Távara (7’), apuntado con un láser en los ojos, transformó en gol para alegría de los celestes tal y como sucedió en el partido de ida.

Alianza adelantó un poco sus líneas y Kevin Quevedo con Paolo Guerrero pusieron a trabajar a Diego Enríquez. Hasta que un error defensivo provocó la igualdad. Renzo Garcés metió un remate mordido y casi debajo del arco apareció el ecuatoriano Castillo (16’) para meter la cabeza y el 1-1 parcial.

Los goles abrieron mucho el partido y nuevamente Castillo tocó la puerta de Enríquez. De ahí sería el turno de Lutiger con un cabezazo que Guillermo Viscarra controló sin problemas. Una mala salida de Cristal en el mediocampo provocaría el segundo gol de los blanquiazules.

Guillermo Enrique tocó con la “Culebra” (27’), que con todo su veneno encima, puso el esférico por entre las piernas del ‘1’ celeste y así colocar la volteada y marcar su doblete. Todo esto antes de la media hora de juego.

Casi sobre el final el juego se tornó con pierna fuerte. Todo indicaba que el 2-1 no se movía, pero apareció la jerarquía de Paolo Guerrero (45’ +1) para ampliar la ventaja y soñar.

Como en los viejos tiempos y como si se tratase de un partido por Eliminatorias, Miguel Trauco envió un buen pase entre líneas para Guerrero, quien en el mano a mano definió a placer para alegría íntima.

Para el complemento Alianza creyó que tenía el duelo resulto y bajó un poco la intensidad. El técnico Paulo Autuori envió al campo de juego a Cristian Benavente y Fernando Pacheco. Sería el “Chaval” el encargado de meter un pase a Felipe Vizeu, quien estuvo a poco de meterla. La ‘redondida’ chocó en el poste.

Cristal mantenía la posesión del balón trasladándola de un lado para otro, pero sin claras ideas en el ataque. Esto era negocio para Alianza que ganaba todo por arriba gracias a Guerrero. Ni Miguel Araujo ni Rafael Lutiger pudieron controlar al capitán aliancista. Hasta que a poco para el final nuevamente Távara (82’) con un buen zurdazo desde la media luna le puso suspenso al partido.

Cristal con mucha fuerza sacó toda su raza y otra vez Martín Távara (90’ +1) sacó la varita mágica para anotar un “Hat-trick” y darle el empate que silenció Matute e irse a los penales. Ahí la efectividad fue celeste, ya que Sergio Peña falló su disparo y ahora Cristal luchará por un cupo a la fase de grupos de la Libertadores ante Cusco FC este miércoles 10 de diciembre, en Lima, y el domingo 14 en la ciudad imperial.