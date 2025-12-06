HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Gerente de Cienciano dejó sarcástica respuesta sobre fichajes de Sebastián Britos y Carlos Zambrano: "Con sus sueldos traigo a 9 jugadores"

El gerente deportivo de Cienciano se pronunció tras los rumores de una posible contratación de Sebastián Britos y Carlos Zambrano para el equipo imperial.

Sebastián Britos y Carlos Zambrano son descartados en Cienciano. Foto: Liga1/Composición LR
Sebastián Britos y Carlos Zambrano son descartados en Cienciano. Foto: Liga1/Composición LR

Carlos Lugo se manifestó acerca de los rumores que vinculaban a Sebastián Britos y Carlos Zambrano como fichajes en Cienciano para la próxima temporada. El gerente deportivo mencionó que ambos futbolistas se encuentran fuera del alcance económico de la institución, ya que manejan salarios que están por encima de lo que el equipo puede asumir.

Incluso, en tono sarcástico, el gerente mencionó que con sus sueldos podría contratar a 9 jugadores. "Sebastián Britos y Carlos Zambrano son muy caros. ¿Sabes cuánto gana Zambrano? No, descartados. Si los contrato a los dos, con sus sueldos puedo traer a 9 jugadores", mencionó el exfutbolista a través de su transmisión en vivo por TikTok.

PUEDES VER: ¿Qué pasa si Alianza Lima empata frente a Sporting Cristal?: así se define al rival de Cusco FC en la final de los playoffs de la Liga 1

lr.pe

Cienciano descarta fichajes costosos

A pesar que Sebastián Britos terminó su vínculo con Universitario de Deportes y quedó libre, sigue siendo un un futbolista con un salario elevado. Por otro lado, Carlos Zambrano, aún con contrato en Alianza Lima, viene disputando los playoffs de la Liga 1 para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, por lo cual aún ninguna negociación de por medio.

Se habló mucho de un posible préstamo del 'Kaiser' al club cusqueño para la siguiente temporada, pero luego de las declaraciones de Carlos Lugo, este rumor quedaría casi descartado por completo.

PUEDES VER: Carlos Desio acusa deslealtad en Cienciano por no seguir y ser reemplazarlo apenas terminó el Clausura: "Yo puse la cara"

lr.pe

Nuevo técnico de Cienciano para el 2026

Dejando de lado los fichajes de futbolistas en Cienciano, hace unos días el equipo cusqueño puso fin al vínculo con el técnico Carlos Desio. El 'Papá' decidió no contar con el estratega argentino para la siguiente temporada y decidió que Horacio Melgarejo sea el encargado de estar al mando del club imperial.

La última experiencia de Melgarejo como técnico fue en ADT. El argentino dirigió en el Torneo Clausura, que hasta el final luchó por clasificar a la Copa Sudamericana del siguiente año, pero no lograron conseguir el objetivo por apenas unos puntos de diferencia, justamente con Cienciano.

