Luego de la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima, la directiva blanquiazul viene analizando las opciones para contratar al nuevo entrenador. El candidato que ha sonado más fuerte en las últimas horas es el argentino Pablo Guede.

El estratega de 51 años tiene una filosofía distinta a la del 'Pipo'. Se caracteriza por ser un técnico disciplinado y más obsesivo en cuanto al orden táctico en los entrenamientos. Este sería el perfil que están buscando desde La Victoria para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

¿Quién es Pablo Guede?

Pablo Guede es un técnico argentino de 51 años. Se caracteriza por ser un entrenador disciplinado y hasta obsesivo en los entrenamientos, con la idea de mostrar un fútbol ofensivo y dinámico en sus equipos.

Cuenta con experiencia dirigiendo en distintos países como Argentina, España, Chile, Arabia Saudita y México. Justamente, en Chile tuvo su mejor etapa, ya que dirigiendo al Colo-Colo pudo conseguir distintos títulos.

¿Qué sistema de juego utiliza Pablo Guede?

Guede suele ser un técnico que se adapta dependiendo de la situación del partido, pero es conocido por ser mostrar un juego ofensivo. El esquema 4-3-3 es la preferida por el argentino, la cual busca generar ataques rápidos para complicar a la defensa rival.

Normalmente le da libertad a sus futbolistas para que puedan tomar el protagonismo en el campo, pero sin dejar de lado la táctica. Prioriza mucho la salida limpia desde campo propio con el fin de hacer daño al arco rival.

¿Qué equipos ha dirigido Pablo Guede?

El estratega argentino dirigió en distintos equipos. Esta es la lista de clubes que tuvo al mando el técnico: