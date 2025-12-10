HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas
Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     Detienen a 12 trabajadores de la ATU por solicitar coimas a transportistas     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Deportes

¿Quién es Pablo Guede, el ultradisciplinado DT 'bielsista' que se perfila como reemplazo de Néstor Gorosito en Alianza Lima?

El entrenador argentino está muy cerca de convertirse en el nuevo técnico de Alianza Lima para la temporada 2026.

Pablo Guede candidato a ser técnico de Alianza Lima. Foto: Composición LR
Pablo Guede candidato a ser técnico de Alianza Lima. Foto: Composición LR

Luego de la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima, la directiva blanquiazul viene analizando las opciones para contratar al nuevo entrenador. El candidato que ha sonado más fuerte en las últimas horas es el argentino Pablo Guede.

El estratega de 51 años tiene una filosofía distinta a la del 'Pipo'. Se caracteriza por ser un técnico disciplinado y más obsesivo en cuanto al orden táctico en los entrenamientos. Este sería el perfil que están buscando desde La Victoria para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Atención, Alianza Lima: Conmebol anunció fecha para el sorteo de la fase previa en Copa Libertadores

¿Quién es Pablo Guede?

Pablo Guede es un técnico argentino de 51 años. Se caracteriza por ser un entrenador disciplinado y hasta obsesivo en los entrenamientos, con la idea de mostrar un fútbol ofensivo y dinámico en sus equipos.

Cuenta con experiencia dirigiendo en distintos países como Argentina, España, Chile, Arabia Saudita y México. Justamente, en Chile tuvo su mejor etapa, ya que dirigiendo al Colo-Colo pudo conseguir distintos títulos.

PUEDES VER: Ricardo Gareca y la razón por la cual no llegaría a Alianza Lima: "No es un club que esté desarrollando un proyecto"

¿Qué sistema de juego utiliza Pablo Guede?

Guede suele ser un técnico que se adapta dependiendo de la situación del partido, pero es conocido por ser mostrar un juego ofensivo. El esquema 4-3-3 es la preferida por el argentino, la cual busca generar ataques rápidos para complicar a la defensa rival.

Normalmente le da libertad a sus futbolistas para que puedan tomar el protagonismo en el campo, pero sin dejar de lado la táctica. Prioriza mucho la salida limpia desde campo propio con el fin de hacer daño al arco rival.

¿Qué equipos ha dirigido Pablo Guede?

El estratega argentino dirigió en distintos equipos. Esta es la lista de clubes que tuvo al mando el técnico:

  • El Palo (España)
  • Nueva Chicago (Argentina)
  • Palestino (Chile)
  • San Lorenzo (Argentina)
  • Colo-Colo (Chile)
  • Al-Ahli (Arabia Saudita)
  • Monarcas Morelia (México)
  • Club Tijuana (México)
  • Necaxa (México)
  • Málaga CF (España)
  • Argentino Jrs. (Argentina)
  • Club Puebla (México)
Notas relacionadas
Tabla de posiciones Mundial de Clubes Vóley 2025 EN VIVO: ¿cómo va Alianza Lima en el grupo A?

Tabla de posiciones Mundial de Clubes Vóley 2025 EN VIVO: ¿cómo va Alianza Lima en el grupo A?

LEER MÁS
Reimond Manco aconseja a Sergio Peña tras bajo rendimiento en Alianza Lima: “Es mejor hablar menos y jugar más”

Reimond Manco aconseja a Sergio Peña tras bajo rendimiento en Alianza Lima: “Es mejor hablar menos y jugar más”

LEER MÁS
DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

LEER MÁS
¡Flamengo avanza en la Copa Intercontinental! Venció 2-1 a Cruz Azul u jugará las semifinales del torneo FIFA

¡Flamengo avanza en la Copa Intercontinental! Venció 2-1 a Cruz Azul u jugará las semifinales del torneo FIFA

LEER MÁS
Martín Liberman recordó la acalorada discusión que tuvo con hermano de Carlos Zambrano por criticarlo en Boca Juniors: "Se enojó"

Martín Liberman recordó la acalorada discusión que tuvo con hermano de Carlos Zambrano por criticarlo en Boca Juniors: "Se enojó"

LEER MÁS
'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

'Pol Deportes' se presenta en programa de España y sorprende con análisis de Lamine Yamal: “Jugador de altibajos”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Madrid en su noche más catastrófica: perdió 2-1 ante Manchester City por la sexta fecha de la Champions League

Real Madrid en su noche más catastrófica: perdió 2-1 ante Manchester City por la sexta fecha de la Champions League

LEER MÁS
Pol Deportes se la juega y vaticina que habrá un campeón inédito en el Mundial 2026: "Tiene un equipazo"

Pol Deportes se la juega y vaticina que habrá un campeón inédito en el Mundial 2026: "Tiene un equipazo"

LEER MÁS
DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

DT de Cusco FC muestra su postura sobre la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: "El que pierde parece ser un inútil"

LEER MÁS
Alianza Lima logra histórico triunfo sobre Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Alianza Lima logra histórico triunfo sobre Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley 2025

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Carlos Bustos es el nuevo entrenador de UTC

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: Carlos Bustos es el nuevo entrenador de UTC

LEER MÁS
¿A qué hora es el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la final de ida en los playoffs de la Liga 1?

¿A qué hora es el partido de Sporting Cristal vs Cusco FC por la final de ida en los playoffs de la Liga 1?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Deportes

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

Alianza Lima y los complicados rivales que podría enfrentar en la Fase 1 de la Copa Libertadores tras ser Perú 4

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025