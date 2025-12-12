HOYSuscripcion LR Focus

El nuevo formato que tendrá la Liga 1 2026: se aplicarán cambios sobre los cupos de extranjeros

Tras concluir la temporada 2025, la Liga 1 ya tiene definidas las bases para el torneo del próximo año. Entre las novedades destaca la opción de contar con hasta siete futbolistas extranjeros, aunque bajo una condición específica.

Se cambió el formato en la que se manejará el cupo de extranjero en la Liga 1. Foto: composición LR/Alianza Lima/Alex Valera/Sporting Cristal
¡Ya se empieza a vivir lo que será la Liga 1 2026!. Para la siguiente temporada del torneo local, el ente organizador ya viene dando a conocer uno de los nuevos formatos que tendrá el campeonato peruano. Esto se reveló en el programa L1 Max, donde se explicó detalladamente que la principal novedad será el cupo de extranjería.

Según la explicación del periodista Eduardo Combe, el torneo será muy similar al que ya hemos vivido. No obstante, para que un equipo pueda contar con hasta siete jugadores foráneos, deberá cumplir una condición.

lr.pe

¿Qué cambios se aplicarán en el cupo de extranjeros?

Cada club de la Liga 1 podrá incluir a seis jugadores extranjeros en su plantel. Para la temporada 2026 es que podrán sumar un séptimo durante el torneo, siempre que no cuenten con ningún futbolista nacionalizado en el equipo.

"Las novedades vienen con el cupo de extranjeros para el próximo año: son 6, pero si un equipo no tiene ningún jugador nacionalizado, tiene la opción de tener 7", fueron parte de la explicación del periodista.

¿Cómo será el formato de la Liga 1 2026?

"A mitad de año se pueden cambiar a 2 jugadores extranjeros. Apertura y Clausura: 18 equipos, 17 fechas cada torneo corto. El primer lugar es el ganador de cada torneo; si dos equipos distintos ganan el torneo, se juegan playoffs entre ellos dos más los dos mejores del acumulado que los siguen. Y si un mismo equipo gana ambos torneos, se juega un playoff como este año", señaló Combe.

Es decir, con 18 equipos participantes, la Liga 1 2026 mantendrá el mismo formato de definición que en la temporada 2025, con los torneos Apertura y Clausura disputándose a lo largo del año. Si un equipo se queda con ambos títulos, será campeón de forma directa. El subcampeón (Perú 2) se definirá mediante un playoff entre el segundo y el cuarto lugar de la tabla acumulada.

Si los ganadores del Apertura y Clausura son distintos, se jugará un playoff para definir al campeón. En este, el primero de la acumulada enfrentará al cuarto y el segundo al tercero. Además, el club mejor ubicado en la tabla general tendrá la ventaja de cerrar su llave como local.

