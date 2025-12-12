HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima tiene nuevo entrenador: Pablo Guede asumirá el club para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

A través de las redes sociales de Alianza Lima, el argentino fue oficializado como el reemplazante de Néstor Gorosito para la temporada 2026.

Pablo Guede es nuevo técnico de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima
Pablo Guede es nuevo técnico de Alianza Lima. Foto: Alianza Lima

Alianza Lima definió a su entrenador para la temporada 2026: el club 'íntimo' presentó a Pablo Guede a través de las redes oficiales de la institución. Luego de la partida de Néstor Gorosito, la institución blanquiazul eligió a otro estratega argentino para que esté al mando del equipo que disputará la Liga 1 y la primera fase de la Copa Libertadores.

El técnico de 51 años tendrá la dura misión de conseguir el título nacional el próximo año y de clasificar a los blanquiazules a la fase de grupos del certamen continental; luego de quedar en el puesto 4 del campeonato, los 'íntimos' disputarán la competición desde la fase 1 y esperan repetir lo hecho este 2025.

Anuncio de la contratación de Pablo Guede. Foto: Alianza Lima

Anuncio de la contratación de Pablo Guede. Foto: Alianza Lima

Pablo Guede es nuevo DT de Alianza Lima

Se hizo oficial la llegada de Pablo Guede. La contratación del argentino como nuevo entrenador de Alianza Lima llena de expectativa. Además, se tiene presente que es un técnico disciplinado y obsesivo, que no deja pasar ningún detalle en las prácticas; algo que deberán tener presente para la Copa Libertadores, ya que, es otro ritmo en cuanto a la intensidad del juego.

El nuevo DT se caracteriza por mostrar un fútbol ofensivo en sus equipos y ser protagonistas en los partidos. El sistema que más suele utilizar es el 4-3-3, el cual busca generar transiciones y ataques rápidos para llegar al área rival. Teniendo en cuenta que Alianza Lima cuenta con jugadores veloces, se espera que pueda plasmar su idea de juego desde el primer partido.

¿Cómo le fue a Pablo Guede en su último club?

El último equipo Pablo Guede fue el Puebla de México. Se esperó mucho desde su llegada y en lo que podría hacer en el club azteca, pero los resultaron no lo acompañaron. Los números que dejó fueron 5 victorias, 3 empates y 17 derrotas en 25 partidos que tuvo bajo la dirección técnica.

Como técnico ha obtenido algunos logros, siendo Colo-Colo el equipo donde mejor le fue. En el 'Cacique' consiguió la Copa Chile (2016), el Título Nacional de Chile (2017) y 2 Supercopa de Chile (2017 y 2018). En Argentina también ganó un título: la Supercopa de Argentina en el 2015.

¿A qué equipos dirigió Pablo Guede?

Desde sus inicios como entrenador, el argentino ha dirigido a los siguientes equipos:

  • El Palo (España)
  • Nueva Chicago (Argentina)
  • Palestino (Chile)
  • San Lorenzo (Argentina)
  • Colo-Colo (Chile)
  • Al-Ahli (Arabia Saudita)
  • Monarcas Morelia (México)
  • Club Tijuana (México)
  • Necaxa (México)
  • Málaga CF (España)
  • Argentinos Jrs. (Argentina)
  • Club Puebla (México).
