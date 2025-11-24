Cienciano logró una agónica clasificación a la Copa Sudamericana tras imponerse 2-1 ante Ayacucho FC en la última fecha del Torneo Clausura. Antes de que empiece el cotejo, se pudo conocer que el entrenador Carlos Desio no continuaría en la institución imperial y su lugar sería ocupado por Horacio Melgar, quien llega proveniente de ADT de Tarma.

Al finalizar el cotejo, al estratega argentino le consultaron sobre esta situación y los motivos por los que no se renovó su contrato para el 2026. En ese sentido, el DT indicó que existía un acuerdo de palabra con los directivos.

Carlos Desio acusa deslealtad en Cienciano

"Yo puse la cara por el club, acepté venir porque era una vidriera importante para dar un paso en mi carrera. No tuve la posibilidad de armar el equipo, pero yo veía que había buenos jugadores y los consolidamos. Hicimos resurgir a Christian (Cueva), que no estaba pasando un buen momento. Después, cuando haces una buena campaña vienen los equipos grandes y la tentación es buena porque son equipos con mucha vidriera", afirmó en un primer momento para las cámaras de Entre Bolas.

En ese sentido, Carlos Desio remarcó que, a pesar de perder a jugadores como Christian Cueva o Gaspar Gentile, consiguió el objetivo de clasificar a un torneo internacional. Asimismo, señaló que tenía planificado armar el plantel de la próxima temporada.

"Tomaron esas decisiones (jugadores) y se desarmó el equipo. Yo también puse la cara, tuve la oportunidad de irme a otro club del extranjero y decidí quedarme, porque lo que teníamos arreglado era que el año que viene yo podía armar un equipo con jugadores de mis características o del sistema que yo pueda jugar. Obviamente que las palabras se las lleva el viento si no hay nada firmado.

"No hay nada concreto, se rumoreaba que habían hablado con otro técnico. Mi objetivo era clasificar a una Copa y luego ver qué pasa. Puse la cara por el club, los jugadores pusieron la cara por el club. Si bien fue un equipo que pudo haber terminado muchos más arriba, salvo Cusco y Universitario que marcaron la diferencia con su regularidad, después estamos todos en la misma bolsa donde cualquiera le podía ganar a cualquiera", concluyó.

Cienciano anuncia a su nuevo entrenador para el 2026

Hace algunas horas, Juvenal Farfán, director general de Cienciano, anunció que Horacio Melgarejo tomará el lugar de Carlos Dessio en el banquillo del 'Papá'. Incluso, señaló que ya avanzaron la planificación de la pretemporada.