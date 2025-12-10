HOYSuscripcion LR Focus

Martín Liberman recordó la acalorada discusión que tuvo con hermano de Carlos Zambrano por criticarlo en Boca Juniors: "Se enojó"

"Para mí fue un paso intrascendente el de Zambrano por Boca", fueron las palabras del periodista argentino para describir el rendimiento que tuvo el actual jugador de Alianza Lima por el conjunto argentino.

En el 2021 Martín Liberman criticó el rendimiento de Carlos Zambrano cuando este ese encontraba en Boca Juniors. Foto: composición LR/Infobae/archivo GLR
En una reciente entrevista, el periodista Martín Liberman habló sobre el paso que tuvo Carlos Zambrano en Boca Juniors y recordó una discusión que tuvo con su hermano, Marco Zambrano. Tras la pregunta sobre si consideraba que el fichaje del ‘Kaiser’ fue uno de los peores que el cuadro bostero había realizado, este respondió señalando que no es quien para afirmar eso, pero sí contó que una vez lo criticó y esto molestó a su hermano.

No obstante, reconoció que el paso de Zambrano por el conjunto xeneize fue “intrascendente” y destacó que, aunque no es un mal jugador, “nunca vio algo realmente importante, relevante, asombroso o llamativo” como para considerarlo en la historia del cuadro argentino.

¿Qué dijo Martín Liberman sobre la discusión que tuvo con el hermano de Carlos Zambrano?

"No, yo no diría nunca eso. No soy quién para calificar de peor, mejor, bueno o malo. A mí no me gustó cómo jugó Zambrano en Boca, nada más que eso. Un día discutí con su hermano, que lo representa, se enojó porque yo lo critiqué y entiendo perfectamente porque es su hermano. Pero para mí fue un paso intrascendente el de Zambrano por Boca. No se destacó. Y no digo que sea un mal jugador, pero en Boca no vi nunca algo realmente importante, relevante, asombroso o llamativo... no lo logró. Comparando, por ejemplo, con Jorge Bermúdez o con algunos centrales de otros países de la era contemporánea, no hay punto de comparación", fueron las palabras de Liberman, en entrevistas con Infobae.

Liberman considera que Zambrano y Luis Advíncula no estuvieron en la mejor época de Boca Juniors

En otro momento de la conversación con el medio, también explicó que Luis Advíncula y Carlos Zambrano no estuvieron en la mejor época del equipo, señalando que, si hubieran coincidido en otro tiempo, habrían sido buenos jugadores.

"También tengo que decir en favor de Zambrano y en favor de Advíncula, por ejemplo, que no les tocó la mejor época de Boca. Tal vez Zambrano y Advíncula, insertos en el Boca de Bianchi, hubieran sido jugadores muy destacados. Les tocó otra época y les tocó ser parte de equipos que nunca pudieron tener un salto de calidad, que no ganaron nada importante. Seguramente, otra historia y otra charla estaríamos teniendo si Zambrano hubiera sido el 2 del Boca campeón de América y Advíncula hubiera sido el 4. Aunque a mí Advíncula no puede hacer nada al lado de Hugo Ibarra y Zambrano no puede hacer nada, nada al lado de Jorge Bermúdez", explicó el periodista argentino.

¿Qué había dicho Martín Liberman sobre Carlos Zambrano?

Tras un partido por Copa Argentina en 2021, donde Zambrano y Advíncula fueron titulares, el periodista apuntó contra el ‘Kaiser’ vía redes sociales. Debido a ello, su hermano le contestó y tuvieron una acalorada discusión.

“Que flojo es Zambrano. Es insólito que juegue él y no López”,  escribió en aquel momento el periodista. Es en este contexto, que un día después Marco Zambrano salió a responderle.

“Martín Liberman, alguien que sabe de mucho de fútbol: ‘Carlos Zambrano juega muy mal’. Y Juan Román Riquelme, alguien que no sabe nada de fútbol, dice: ‘Cada vez que juega Zambrano, lo hace de maravilla’. El chiste se cuenta solo”, escribió el hermano de Zambrano.

