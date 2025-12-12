El futuro de Rodrigo Ureña estaría cada vez más lejos de Universitario de Deportes. Millonarios FC se encuentra interesado en fichar al volante chileno para la siguiente temporada. El mediocampista tiene contrato un año más con el conjunto 'crema', pero buscaría su salida de la institución. Además, el club colombiano estaría dispuesto a pagar su cláusula de contrato.

Desde Colombia, se viene sondeando el nombre del 'Pitbull', que si bien el monto para rescindir el contrato asciende a los 600 mil dólares, Millonarios buscará negociar para llegar a un acuerdo. El tema económico sería el principal problema para ficharlo. "Es una posición que Millonarios adolece. Deben entender que los jugadores buenos valen plata", mencionó el periodista Eduardo López en LAFM.

Millonarios va a la carga por Rodrigo Ureña

Los 'Millos' buscan un volante importante que pueda tener marca y juego, como lo tiene Rodrigo Ureña. Las buenas temporadas que ha venido teniendo en Universitario no han pasado desapercibidas por Millonarios. Sobre todo por el rendimiento mostrado en la última Copa Libertadores.

Recordemos que el chileno ya tiene experiencia jugando en el fútbol colombiano. En el 2020 y 2021 fue parte de la plantilla del América de Cali. Luego de ello, en el 2022, estuvo en el Deportes Tolima, previo a su llegada al fútbol peruano. No sería algo nuevo para Ureña, pero sí un nuevo reto como futbolista profesional.

¿Cómo le fue a Rodrigo Ureña en el 2025?

En la temporada 2025, Rodrigo Ureña ha disputado 30 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. No anotó goles, pero brindó 3 asistencias de gol en el año. Más allá de las estadísticas entre goles y asistencias, el 'Pitbull' ha sido una pieza clave para lograr el tricampeonato de Universitario de Deportes.

El mediocampista chileno llegó a la 'U' en el 2023 y desde entonces ha sido titular indiscutible el club 'crema'. Incluso, la regularidad que ha mostrado lo llevó a ser convocado y llegar a debutar con la selección chilena.