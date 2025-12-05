Universitario y su decisión tras peticiones de Jorge Fossati: “No se aumentará más de lo que está en su contrato”

El actual campeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes, ha expresado que no realizará gastos excesivos para aumentar el sueldo de Jorge Fossati. Esto se debe a su objetivo de mantener un equilibrio en el manejo de los ingresos obtenidos en el presente año. Esto, ha ocasionado cierta incomodidad por parte del entrenador uruguayo.

Fossati busca mejorar su contrato después de los logrado en la presente temporada. Tras conseguir el tricampeonato y cumplir una aceptable participación en la Copa Libertadores de este año, el 'Nono' desea continuar en el club, pero con un aumento considerable.

Según lo informado por el periodista Gustavo Peralta, la directiva de la "U" ha decidido no realizar ninguna locura económica y que se comunicarán con el representante de Jorge Fossati para aclarar la situación.

Jorge Fossati y su continuidad

El estratega uruguayo volvió este año al club merengue con la idea de sumar un nuevo título y lo logró. Ahora, la idea que tiene dentro de la institución es ir por el tetracampeonato y mejorar su participación a nivel internacional.

Si bien lo normal sería que Jorge Fossati continúe al mando de Unversitario de Deportes, esta decisión aún no está tomada, debido a que el experimentado entrenador pidió una mejora en su contrato, algo que desde el club crema no vino nada bien, puesto que esperan que respete el contrato con las condiciones dadas.

"Esto me lo resaltaron muy bien, la "U" ha decidido no hacer locuras económicas. No va a aumentar más de lo que ya está en el contrato de Jorge Fossati", reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio.

Fichajes en Universitario

No fue la única petición de Jorge Fossati, se supo que el entrenador uruguayo solicitó a la directiva de Universitario de Deportes, el fichaje del futbolista Abel Hernández para la siguiente temporada.

Esta decisión dependerá de lo que busque la dirección deportiva en cuanto al objetivos y presupuesto para poder realizar la contratación del experimentado delantero uruguayo.

"Jorge Fossati ha hecho saber abiertamente que le gusta Abel Hernández, pero hay que ver si entra acorde en la economía y acorde a lo que la dirección deportiva quiere", mencionó el periodista de L1.