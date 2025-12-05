HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Delia Espinoza contraataca y elecciones críticas | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Universitario y su decisión tras peticiones de Jorge Fossati: “No se aumentará más de lo que está en su contrato”

La continuidad de Jorge Fossati como entrenador de Universitario de Deportes no está asegurada. Ambas partes aún no se ponen de acuerdo acerca de las peticiones del estratega uruguayo.

Jorge Fossati pide mejorar su dinero para continuar en Universitario. Foto: Infobae/Composición LR
Jorge Fossati pide mejorar su dinero para continuar en Universitario. Foto: Infobae/Composición LR

El actual campeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes, ha expresado que no realizará gastos excesivos para aumentar el sueldo de Jorge Fossati. Esto se debe a su objetivo de mantener un equilibrio en el manejo de los ingresos obtenidos en el presente año. Esto, ha ocasionado cierta incomodidad por parte del entrenador uruguayo.

Fossati busca mejorar su contrato después de los logrado en la presente temporada. Tras conseguir el tricampeonato y cumplir una aceptable participación en la Copa Libertadores de este año, el 'Nono' desea continuar en el club, pero con un aumento considerable.

Según lo informado por el periodista Gustavo Peralta, la directiva de la "U" ha decidido no realizar ninguna locura económica y que se comunicarán con el representante de Jorge Fossati para aclarar la situación.

PUEDES VER: Revelan fecha de inicio de la Liga 1 2026 y el esperado sorteo del fixture: "Empieza el torneo sí o sí"

lr.pe

Jorge Fossati y su continuidad

El estratega uruguayo volvió este año al club merengue con la idea de sumar un nuevo título y lo logró. Ahora, la idea que tiene dentro de la institución es ir por el tetracampeonato y mejorar su participación a nivel internacional.

Si bien lo normal sería que Jorge Fossati continúe al mando de Unversitario de Deportes, esta decisión aún no está tomada, debido a que el experimentado entrenador pidió una mejora en su contrato, algo que desde el club crema no vino nada bien, puesto que esperan que respete el contrato con las condiciones dadas.

"Esto me lo resaltaron muy bien, la "U" ha decidido no hacer locuras económicas. No va a aumentar más de lo que ya está en el contrato de Jorge Fossati", reveló el periodista Gustavo Peralta en L1 Radio.

PUEDES VER: Sebastián Britos le advierte a Diego Romero la magnitud de ser el '1' de Universitario: "El lugar que yo ocupé no es fácil"

Fichajes en Universitario

No fue la única petición de Jorge Fossati, se supo que el entrenador uruguayo solicitó a la directiva de Universitario de Deportes, el fichaje del futbolista Abel Hernández para la siguiente temporada.

Esta decisión dependerá de lo que busque la dirección deportiva en cuanto al objetivos y presupuesto para poder realizar la contratación del experimentado delantero uruguayo.

"Jorge Fossati ha hecho saber abiertamente que le gusta Abel Hernández, pero hay que ver si entra acorde en la economía y acorde a lo que la dirección deportiva quiere", mencionó el periodista de L1.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

LEER MÁS
Revelan fecha de inicio de la Liga 1 2026 y el esperado sorteo del fixture: "Empieza el torneo sí o sí"

Revelan fecha de inicio de la Liga 1 2026 y el esperado sorteo del fixture: "Empieza el torneo sí o sí"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

Gonzalo Núñez reaparece en vivo con sorpresivo cambio físico: "¿Me han traído para hablar de mí o de fútbol?"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú venció a Colombia y clasificó a la final del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

Perú venció a Colombia y clasificó a la final del vóley femenino en los Juegos Bolivarianos 2025

LEER MÁS
Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

Gerente deportivo de Emelec confirma el final de Christian Cueva en Ecuador: "Él es un caballero"

LEER MÁS
Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

LEER MÁS
¿A qué hora y dónde ver el sorteo del Mundial 2026 HOY EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver el sorteo del Mundial 2026 HOY EN VIVO?

LEER MÁS
[Vía ATV Deportes] Partido Perú vs Venezuela HOY por vóley femenino de los Juegos Bolivarianos

[Vía ATV Deportes] Partido Perú vs Venezuela HOY por vóley femenino de los Juegos Bolivarianos

LEER MÁS
Manchester City dedica emotivo mensaje a 'Pol Deportes' y desea que narre un gol de Haaland al Real Madrid: "Nos encantaría"

Manchester City dedica emotivo mensaje a 'Pol Deportes' y desea que narre un gol de Haaland al Real Madrid: "Nos encantaría"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precio del Dólar en Perú HOY, miércoles 3 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

Deportes

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Paolo Guerrero responde con sarcásticos gestos tras provocación de hinchas de Sporting Cristal

Real Madrid vs Athletic Bilbao EN VIVO por LaLiga de España: alineaciones confirmadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza se salva de la inhabilitación del Congreso: pacto no logra los votos para sancionarla

RMP tras atentado a Belaunde: “Cuentas vinculadas a RLA dicen que fue falso, como si fueran peritos de CSI”

Harvey Colchado confirma su postulación al Congreso con el partido Ahora Nación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025