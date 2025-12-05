El ‘Tunche’ Rivera ha sido pieza clave en los últimos títulos de Universitario de Deportes, pero parece ser que no ha sido suficiente, ya que nunca pudo consolidarse como titular en el equipo. A pesar de ello, el club crema ve a José Rivera como un futbolista importante dentro del esquema. La institución busca mantener la estructura del equipo tricampeón y quiere tener variantes en un plantel que disputará nuevamente dos campeonatos al mismo tiempo la próxima temporada (Torneo local y Copa Libertadores).

Se habló mucho de un posible préstamo de José Rivera hacia otro equipo de la liga, pero el periodista Gustavo Peralta, menciona que dentro de la institución están preparando una mejora de salario y extenderá su estadía más allá del 2026. “Seguramente Universitario ofrezca pronto una mejora y extensión de contrato. Sigue firma la decisión de no prestarlo”, mencionó a través de su cuenta de X.

Universitario busca retener al ‘Tunche’ Rivera

La planificación deportiva para la siguiente temporada ya comenzó en el club crema. Por ello, no tienen pensado prestar a José Rivera para la siguiente temporada, mucho menos dejarlo en calidad de libre. Esperan que con la nueva propuesta, el 'Tunche' pueda mantenerse en la institución merengue.

Ya son conocidas las salidas oficiales de algunos jugadores a través de las redes de las redes del club como: Sebastián Britos, Diego Churín y Gabriel Costa. Futbolistas que no están en los planes y en algunos casos no han aportado como se esperaba, tal es el caso del argentino Churín y Costa, quien llegó el año pasado.

Los números del ‘Tunche’ Rivera en Universitario

Si bien no ha sido titular en todos los encuentros que disputó Universitario de Deportes, el ‘Tunche’ aportó bastante cuando le tocó ingresar. Los números lo respaldan: anotó 12 goles en 30 partidos, sumando un total de 1259 minutos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Esta cifra es para resaltar teniendo en cuenta que la mayoría de partidos los jugó ingresando desde el banco de suplentes.

Los hinchas cremas también están a la expectativa de que el delantero peruano pueda mantenerse, ya que no les gustaría que pueda reforzar a algún rival directo, mucho menos en la búsqueda del tetracampeonato.