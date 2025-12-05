Tras las recientes negociaciones para extender su vínculo, la directiva de Universitario de Deportes y Rodrigo Ureña no habrían logrado acercar posiciones: el volante chileno no firmaría una renovación.

Según el periodista Gustavo Peralta, las conversaciones se llevaron a cabo con la intención de asegurar su permanencia más allá de lo acordado, con mejoras contractuales. Sin embargo, las diferencias fueron insalvables y por el momento no hay nuevas posibilidades de acuerdo.

Rodrigo Ureña no extendería su renovación con Universitario

"La situación con Ureña está tensa, delicada. No está tan cercana", sostuvo el comunicador en la última edición del programa 'Hablemos de Max'. De esta manera, el periplo del mediocampista chileno estaría llegando a su fin después de 3 temporadas.

Aunque su contrato vigente con la ‘U’ se extiende hasta diciembre de 2026, la falta de renovación no garantiza su permanencia a futuro. En el ambiente hay inquietud: de mantenerse el desacuerdo, Ureña podría valorar una salida, sobre todo si aparece una oferta del extranjero. El propio jugador ha admitido que su continuidad no está asegurada, y que evalúa diversas opciones en medio de esta situación.

Para el plantel de Universitario, la posible salida de Ureña representa una pérdida sensible, considerando su rol de contención en el mediocampo y su experiencia en el club. En paralelo, este escenario reaviva especulaciones sobre refuerzos o cambios en la plantilla de cara a la próxima temporada.

¿Cuál es el actual valor de Rodrigo Ureña?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Rodrigo Ureña tiene un valor en el mercado de 800.000 euros.