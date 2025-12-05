HOYSuscripcion LR Focus

Rodrigo Ureña estaría cada vez más lejos de renovar con Universitario: "La situación está delicada"

De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, las negociaciones entre Universitario y el volante chileno no están encaminadas. Se debería a un asunto económico.

Rodrigo Ureña llegó a Universitario en el 2023. Foto: composición LR/X/Universitario
Rodrigo Ureña llegó a Universitario en el 2023. Foto: composición LR/X/Universitario

Tras las recientes negociaciones para extender su vínculo, la directiva de Universitario de Deportes y Rodrigo Ureña no habrían logrado acercar posiciones: el volante chileno no firmaría una renovación.

Según el periodista Gustavo Peralta, las conversaciones se llevaron a cabo con la intención de asegurar su permanencia más allá de lo acordado, con mejoras contractuales. Sin embargo, las diferencias fueron insalvables y por el momento no hay nuevas posibilidades de acuerdo.

Rodrigo Ureña no extendería su renovación con Universitario

"La situación con Ureña está tensa, delicada. No está tan cercana", sostuvo el comunicador en la última edición del programa 'Hablemos de Max'. De esta manera, el periplo del mediocampista chileno estaría llegando a su fin después de 3 temporadas.

Aunque su contrato vigente con la ‘U’ se extiende hasta diciembre de 2026, la falta de renovación no garantiza su permanencia a futuro. En el ambiente hay inquietud: de mantenerse el desacuerdo, Ureña podría valorar una salida, sobre todo si aparece una oferta del extranjero. El propio jugador ha admitido que su continuidad no está asegurada, y que evalúa diversas opciones en medio de esta situación.

Para el plantel de Universitario, la posible salida de Ureña representa una pérdida sensible, considerando su rol de contención en el mediocampo y su experiencia en el club. En paralelo, este escenario reaviva especulaciones sobre refuerzos o cambios en la plantilla de cara a la próxima temporada.

¿Cuál es el actual valor de Rodrigo Ureña?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Rodrigo Ureña tiene un valor en el mercado de 800.000 euros.

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley: hora y canales para ver el último 'Clásico' del año

Revelan fecha de inicio de la Liga 1 2026 y el esperado sorteo del fixture: "Empieza el torneo sí o sí"

Revelan fecha de inicio de la Liga 1 2026 y el esperado sorteo del fixture: "Empieza el torneo sí o sí"

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de ‘Pol Deportes’ en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce”

Mr. Peet confiesa que tuvo problemas con L1 Max por narración de 'Pol Deportes' en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Hay cosas que uno desconoce"

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima - Universitario: fecha, hora y canal de TV para ver la ida de la gran final de la Liga Femenina 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal: fecha, hora y canal del partido de vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Prensa internacional elogia a 'Pol Deportes' tras su debut como narrador en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Los sueños se cumplen"

Jairo Vélez y la encrucijada que vive por su continuidad en Universitario tras el tricampeonato: "Es un tema que no depende de mí"

Jairo Vélez y la encrucijada que vive por su continuidad en Universitario tras el tricampeonato: "Es un tema que no depende de mí"

Esposa de Hernán Barcos deja conmovedor mensaje tras su agónico gol con Alianza Lima: "Tú eres mucho"

Esposa de Hernán Barcos deja conmovedor mensaje tras su agónico gol con Alianza Lima: "Tú eres mucho"

