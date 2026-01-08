HOYSuscripcion LR Focus

Sporting Cristal confirmó el destino de 4 jugadores que saldrán a préstamo este 2026

En las últimas horas, el equipo rimense anunció la salida de algunos futbolistas que buscarán ganar continuidad en clubes de la Liga 1 y Liga 2.

Henry Caparó (con chaleco naranja) jugará en provincia tras debutar profesionalmente el 2025 con los celestes. Foto: Sporting Cristal
Salvo por la súbita salida de Jesús Pretell a Ecuador para fichar por LDU, Sporting Cristal ya tenía cerrado su plantel para la temporada 2026. Por ello, el equipo rimense ha venido gestionando en las últimas semanas el préstamo de algunos jugadores que debían regresar al club este año tras concluir su periodo de cesión o, en algunos casos, que no tuvieran espacio en el plantel principal.

Vía redes sociales, la institución bajopontina anunció oficialmente a qué escuadras deberán sumarse cuatro de sus futbolistas con el objetivo de ganar continuidad (ya sea en primera o segunda división) y tratar de volver ya consolidados como alternativas reales para reforzar al elenco dirigido por Paulo Autuori.

¿Qué jugadores de Sporting Cristal saldrán a préstamo?

El primer futbolista cuyo nuevo destino confirmaron los rimenses fue Henry Caparó. El mediocampista de 20 años llegó a disputar 11 partidos con el primer equipo, entre Liga 1 y Copa Libertadores, pero ahora buscará, en Cienciano del Cusco, jugar más que los 327 minutos en cancha que acumuló con Cristal.

Adrián Beltrán, también de 20 años e igualmente mediocampista, seguirá jugando en provincia tras haber pasado el 2025 cedido en el Carlos A. Mannucci. Su nuevo equipo será el ADA Jaén, en el cual coincidirá con Franshesko Cassiano. El lateral derecho categoría 2005 se mantendrá a préstamo en el cuadro cajamarquino, al que había llegado a mediados del año pasado.

Por último, el delantero Aldair Vásquez, de 22 años, pasará su tercera temporada consecutiva prestado en Atlético Grau de Piura. En la última edición del campeonato peruano, el atacante tuvo participación en 25 partidos del Torneo Apertura y Clausura, además de otros 6 por Copa Sudamericana, pero solo pudo anotar un gol y dar una asistencia en 743 minutos acumulados.

Henry Caparó y Aldair Vásquez seguirán jugando en primera división. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

En el caso de Joel Herrera, Cusco FC ya presentó al extremo de 21 años como su nuevo refuerzo, aunque el conjunto cervecero todavía no publica el anuncio oficial de su préstamo. Además, Thiago Salinas (19) y Arnold Cotito (19) irán a Comerciantes Unidos y Carlos A. Mannucci, respectivamente, según informaron los periodistas Denilson Barrenechea y Cristhian Fanárraga.

