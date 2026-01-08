Calendario ATP Tour 2026: fechas de los torneos Grand Slam, Masters 1000 y Copa Davis en la nueva temporada de tenis

La temporada 2026 del tenis internacional traerá competencias de todo tipo para el gusto de los aficionados. El calendario de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) para este año incluye, además de los tradicionales cuatro Grand Slam, nueve torneos de la Serie Masters 1000, 16 de la categoría ATP 500 y 29 de nivel ATP 250.

La Copa Davis, el certamen que enfrenta a equipos nacionales, también definió la fecha para sus rondas clasificatorias y la etapa final. De la misma forma, aficionados de otras competencias como el ATP World Tour Finals, el Next Gen ATP Finals, la United Cup y la Laver Cup ya saben en qué meses seguir estos eventos.

Grand Slam en el ATP Tour 2026: fechas confirmadas

Los cuatro máximos torneos del tenis internacional ya tienen su calendario definido. Como es tradición, Australia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos acogerán a la élite del deporte blanco.

Abierto de Australia: del 18 de enero al 1 de febrero

Roland Garros: del 24 de mayo al 7 de junio

Wimbledon: del 29 de junio al 12 de julio

US Open: del 31 de agosto al 13 de septiembre.

¿Qué torneos Masters 1000 se jugarán en el ATP Tour 2026?

Así se jugará el circuito Masters 1000 este 2026. El primero se disputará en marzo, mientras que el último se realizará en noviembre.

BNP Paribas Open (Indian Wells): del 4 al 15 de marzo

Miami Open (Miami): del 18 al 29 de marzo

Monte-Carlo Masters (Montecarlo): del 5 al 12 de abril

Madrid Open (Madrid): del 22 de abril al 3 de mayo

Masters de Roma (Roma): del 6 al 17 de mayo

National Bank Open (Montreal): del 2 al 12 de agosto

Cincinnati Open (Cincinnati): del 13 al 23 de agosto

Shanghai Masters (Shangái): del 7 al 18 de octubre

Paris Masters (París): del 2 al 8 de noviembre.

¿En qué fechas se jugará la Copa Davis?

La Copa Davis, por su parte, tiene programadas sus rondas clasificatorias en las siguientes fechas: la primera se llevará a cabo del 5 al 8 de febreros en múltiples sedes, mientras que la segunda irá del 18 al 20 de septiembre. La fase decisiva se jugará del 24 al 29 de noviembre en Bolonia, Italia.

ATP 250 y ATP 500: fechas y sedes

ATP 250

ATP 250 Brisbane Internacional (Australia): del 5 al 11 de enero

ATP 250 Hong Kong Tennis Open (Hong Kong): del 5 al 11 de enero

ATP 250 Adelaide International (Australia): del 12 al 17 de enero

ATP 250 ASB Classic (Auckland, Nueva Zelanda): del 12 al 17 de enero

ATP 250 Open Occitanie (Montpellier): del 2 al 8 de febrero

ATP 250 IEB+ Argentina Open (Buenos Aires): del 9 al 15 de febrero

ATP 250 Delray Beach Open (Estados Unidos): del 16 al 22 de febrero

ATP 250 ChileOpen (Santiago): del 23 de febrero al 1 de marzo

ATP 250 Tiriac Open (Bucarest): del 30 de marzo al 5 de abril

ATP 250 U.S. Men's Clay Court Championships (Houston): del 30 de marzo al 5 de abril

ATP 250 Grand Prix II (Marrakech): del 30 de marzo al 5 de abril

ATP 250 Gonet Geneva Open (Ginebra): del 17 al 23 de mayo

ATP 250 BOSS OPEN (Stuttgart): del 8 al 14 de junio

ATP 250 Libema Open (Bolduque): del 8 al 14 de junio

ATP 250 Mallorca Championships (Mallorca): del 21 al 27 de junio

ATP 250 Eastbourne Open (Eastbourne): del 22 al 27 de junio

ATP 250 Nordea Open (Bastad): del 13 al 19 de julio

ATP 250 Swiss Open Gstaad (Gstaad): del 13 al 19 de julio

ATP 250 Croatia Open Umag (Umag): del 13 al 19 de julio

ATP 250 Generali Open (Kitzbühel): del 20 al 26 de julio

ATP 250 Estoril Open (Estoril): del 20 al 26 de julio

ATP 250 Mifel Tennis Open (Los Cabos): del 27 de julio al 2 de agosto

ATP 250 Winston-Salem Open (Winston-Salem): del 23 al 29 de agosto

ATP 250 Chengdu Open (Chengdu): del 23 al 29 de septiembre

ATP 250 Hangzhou Open (Hangzhou): del 23 al 29 de septiembre

ATP 250 Almaty Open (Almaty): del 19 al 25 de octubre

ATP 250 European Open (Bruselas): del 19 al 25 de octubre

ATP 250 Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes (Lyon): del 19 al 25 de octubre

ATP 250 Nordic Open (París): del 2 al 8 de noviembre

ATP 250 Por confirmar: del 8 al 14 de noviembre.

ATP 500

ATP 500 Dallas Open (Dallas): del 9 al 15 de febrero

ATP 500 ABN AMRO Open (Róterdam): del 9 al 15 de febrero

ATP 500 Qatar Open (Doha): del 16 al 22 de febrero

ATP 500 Rio Open (Río de Janeiro): del 16 al 22 de febrero

ATP 500 Abierto Mexicano de Tenis (Acapulco): del 23 de febrero al 1 de marzo

ATP 500 Dubai Tennis Championships (Dubái): del 23 de febrero al 1 de marzo

ATP 500 Barcelona Open (Barcelona): del 13 al 19 de abril

ATP 500 BMW Open (Múnich): del 13 al 19 de abril

ATP 500 Terra Wortmann Open (Halle): del 15 al 21 de junio

ATP 500 HSBC Championships (Londres): del 15 al 21 de junio

ATP 500 Citi Open (Washington D. C.): del 27 de julio al 2 de agosto

ATP 500 Japan Open Tennis Championships (Tokio): del 30 de septiembre al 6 de octubre

ATP 500 China Open (Pekín): del 30 de septiembre al 6 de octubre

ATP 500 Erste Bank Open (Viena): del 2 al 8 de noviembre.

¿Qué otros torneos se jugarán en el ATP Tour 2026?

La United Cup, torneo de equipos mixtos sobre cancha dura, se juega desde el 2 al 11 de enero en las ciudades australianas de Perth y Sidney. La Laver Cup, torneo masculino entre Europa y el resto del mundo, se desarrollará desde el 25 hasta el 27 de septiembre.

El ATP World Tour Finals, que reúne a los 8 mejores clasificados del ranking, tendrá un espacio del 15 al 22 de noviembre. Por último, el Next Gen ATP Finals, torneo que convoca a las jóvenes promesas menores de 20 años, se llevará a cabo en diciembre en una fecha que está pendiente de confirmación.