El director técnico de Emelec, Guillermo Duró, reveló recientemente las razones que motivaron a Christian Cueva a no continuar vinculado al club guayaquileño. Luego de varios rumores que lo alejaban de Ecuador, el actual entrenador del 'Bombillo' confirmó que el futbolista peruano tiene previsto regresar al Perú para escuchar y evaluar nuevas ofertas de la Liga 1.

¿Cuáles fueron los motivos de Christian Cueva para desvincularse del Emelec?

Tras no haber sido convocado el último fin de semana, en la victoria de Emelec por la mínima diferencia ante Delfín por la LigaPro de Ecuador, el futuro de Christian Cueva en el equipo guayaquileño volvió a generar preocupación. La ausencia del futbolista peruano, sumada a su escasa participación en las últimas semanas, reforzó la percepción de que su continuidad estaba cada vez más en duda. Finalmente, la noticia fue confirmada por el director técnico argentino, Guillermo Duró, quien explicó los motivos por los que 'Aladino' decidió rescindir su contrato con los 'eléctricos'.

''No la estaba pasando bien, no se sentía cómodo y tiene la posibilidad o las opciones de algunos otros clubes. Prefirió rescindir el contrato o llegar a un acuerdo con los dirigentes para volver a su país'', expresó.

Debido a las últimas lesiones que privaron de su continuidad en el equipo titular y por la inestabilidad institucional que atraviesa el club guayaquileño, 'Aladino' decidió dar un paso al costado para enfocar su prioridad de regresar al Perú. Tras confirmarse su salida de Emelec, también se conoció que el futbolista peruano tuvo que llegar a un acuerdo económico con el equipo ecuatoriano para resolver los detalles de la rescisión de su contrato, que estaba vigente hasta junio de 2026.

El paso de Christian Cueva por el Emelec

Durante su etapa en Emelec, 'Cuevita' disputó 17 partidos, en los que anotó dos goles y brindó dos asistencias, destacando como uno de los jugadores más influyentes en sus primeros encuentros con el 'Bombillo'. Sin embargo, en la recta final de la LigaPro Ecuador, su presencia en el equipo titular fue disminuyendo progresivamente y, tras no lograr la clasificación a un torneo internacional para la próxima temporada, 'Aladino' perdió protagonismo hasta quedar fuera de las convocatorias. Cabe recordar que Christian Cueva no disputa un partido oficial con Emelec desde el 23 de noviembre, en la victoria ante Aucas.