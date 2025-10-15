Christian Cueva ha jugado en 4 clubes del fútbol peruano. Foto: composición LR/captura de El Canal del Fútbol

Christian Cueva ha jugado en 4 clubes del fútbol peruano. Foto: composición LR/captura de El Canal del Fútbol

El regreso de Christian Cueva al fútbol peruano no estaría tan lejos. Al menos así lo informó el exfutbolista Diego Penny, quien aseguró que un club de Lima estaría interesado en contar con 'Aladino' para el 2026. Recordemos que el volante dejó Cienciano a inicios del presente año para fichar por Emelec. Si bien su rendimiento en el Bombillo ha sido positivo, los recientes problemas institucionales que atraviesa la institución ecuatoriana podría apresurar la vuelta del '10'.

Penny también señaló que existe un interés concreto y que incluso ya iniciaron conversaciones para repatriarlo. Entre las opciones, destaca la de Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal. Sin embargo, no se puede descartar la idea de que llegue a Sport Boys como parte de su renovado plantel para su centenario.

Christian Cueva podría volver a la Liga 1 tras interés de club de Lima

En la última edición del programa 'Al ángulo', el 'Flaco' dio la primicia sobre Christian Cueva. "Un equipo muy importante de Lima le ha tocado la puerta a Christian Cueva para el 2026. Ahí nomás queda", adelantó.

Es preciso mencionar que, en el Perú, Cueva pasó por clubes como la Universidad San Martín, Universidad César Vallejo, Alianza Lima y Cienciano. Por el momento, se desconoce cuál podría ser su próximo destino.

¿En qué clubes ha jugado Christian Cueva?

A continuación, repasa la lista completa de clubes en los que Christian Cueva ha jugado a lo largo de su carrera deportiva.