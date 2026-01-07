La bomba del día en el mercado de fichajes es la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima. El lateral de la selección peruana ya se despidió de los hinchas de Boca Juniors y explicó la razón por la que decidió regresar al fútbol peruano. Sin embargo, un tema que ha despertado ciertas dudas es el porqué decidió fichar por el conjunto blanquiazul, pese a su conocido hinchaje por Sporting Cristal. Es más, en reiteradas entrevistas, manifestó su deseo de terminar su carrera como futbolista celeste.

Al respecto, el periodista Denilson Barrenechea reveló las 2 razones que habrían provocado que Luis Advíncula no termine siendo jugador de Cristal. Según comentó, el propio jugador le manifestó a la dirigencia rimense que su desvinculación de Boca iba a ser complicada. Asimismo, les dijo cuál era la cifra que Alianza le estaba ofreciendo, pero el club no estaba en las condiciones de igualarlo.

Las 2 razones por las que Luis Advíncula no habría llegado a Sporting Cristal

En el programa 'Madrugol', el comunicador también señaló que Advíncula y Cristal mantenían diálogos desde la quincena de diciembre. No obstante, el monto que le puso Alianza sobre la mesa y su demora para salir de Boca provocaron que los del Rímac no continúen con las negociaciones.

"Lo que me dijeron es que con Luis Advíncula retomaron comunicación en quincena de diciembre y el mensaje que me dieron fue contundente. Me dijeron: 'nosotros nos acercamos a Luis y nos dijo que iba a demorar más de la cuenta su desvinculación y también nos dio una cifra de lo que Alianza Lima le estaba ofreciendo. La verdad que era muy lejano al monto que nosotros podíamos ofrecerle con respecto a lo de Alianza'. Por ello, Sporting Cristal se retiró de las negociaciones, no hubo más contactos y el camino estaba libre para que Alianza pueda hacerse de los servicios de Luis Advíncula", explicó Barrenechea.

Luis Advíncula contó por qué decidió regresar al fútbol peruano

En su despedida de Boca Juniors, Luis Advíncula agradeció a la directiva xeneize por comprender su decisión de irse. De acuerdo a sus palabras, atraviesa un momento familiar muy complicado, por lo que prefirió seguir su carrera en el Perú.

"Es complicado irte de un club así, pero nada. Cómo es la vida. Estoy agradecido porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos (Riquelme y Delgado) siempre se han portado siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país", dijo en entrevista con el club argentino.