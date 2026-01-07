HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Revelan las 2 razones por las que Luis Advíncula no llegó a un acuerdo con Sporting Cristal: "No hubo más contacto"

La dirigencia rimense estuvo tras los pasos de Luis Advíncula desde quincena de diciembre; sin embargo, nunca llegaron a un puerto. Ahora, el lateral llega para unirse a las filas de Alianza Lima.

Luis Advíncula jugó en Sporting Cristal antes de irse al extranjero. Foto: composición LR/X
Luis Advíncula jugó en Sporting Cristal antes de irse al extranjero. Foto: composición LR/X

La bomba del día en el mercado de fichajes es la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima. El lateral de la selección peruana ya se despidió de los hinchas de Boca Juniors y explicó la razón por la que decidió regresar al fútbol peruano. Sin embargo, un tema que ha despertado ciertas dudas es el porqué decidió fichar por el conjunto blanquiazul, pese a su conocido hinchaje por Sporting Cristal. Es más, en reiteradas entrevistas, manifestó su deseo de terminar su carrera como futbolista celeste.

Al respecto, el periodista Denilson Barrenechea reveló las 2 razones que habrían provocado que Luis Advíncula no termine siendo jugador de Cristal. Según comentó, el propio jugador le manifestó a la dirigencia rimense que su desvinculación de Boca iba a ser complicada. Asimismo, les dijo cuál era la cifra que Alianza le estaba ofreciendo, pero el club no estaba en las condiciones de igualarlo.

PUEDES VER: Jorge Fossati recordó a la prensa colombiana la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario: 'Fue denunciado sin ninguna prueba'

lr.pe

Las 2 razones por las que Luis Advíncula no habría llegado a Sporting Cristal

En el programa 'Madrugol', el comunicador también señaló que Advíncula y Cristal mantenían diálogos desde la quincena de diciembre. No obstante, el monto que le puso Alianza sobre la mesa y su demora para salir de Boca provocaron que los del Rímac no continúen con las negociaciones.

"Lo que me dijeron es que con Luis Advíncula retomaron comunicación en quincena de diciembre y el mensaje que me dieron fue contundente. Me dijeron: 'nosotros nos acercamos a Luis y nos dijo que iba a demorar más de la cuenta su desvinculación y también nos dio una cifra de lo que Alianza Lima le estaba ofreciendo. La verdad que era muy lejano al monto que nosotros podíamos ofrecerle con respecto a lo de Alianza'. Por ello, Sporting Cristal se retiró de las negociaciones, no hubo más contactos y el camino estaba libre para que Alianza pueda hacerse de los servicios de Luis Advíncula", explicó Barrenechea.

PUEDES VER: Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

lr.pe

Luis Advíncula contó por qué decidió regresar al fútbol peruano

En su despedida de Boca Juniors, Luis Advíncula agradeció a la directiva xeneize por comprender su decisión de irse. De acuerdo a sus palabras, atraviesa un momento familiar muy complicado, por lo que prefirió seguir su carrera en el Perú.

"Es complicado irte de un club así, pero nada. Cómo es la vida. Estoy agradecido porque estoy pasando por un momento familiar medio complicado y la verdad que ellos (Riquelme y Delgado) siempre se han portado siempre bien conmigo y accedieron a mi pedido de que tenía que volver a mi país", dijo en entrevista con el club argentino.

Notas relacionadas
Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

LEER MÁS
Carlos Zambrano ante inminente fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Lo esperamos en Uruguay"

Carlos Zambrano ante inminente fichaje de Luis Advíncula por Alianza Lima: "Lo esperamos en Uruguay"

LEER MÁS
Pedro Aquino asegura que todo Alianza Lima espera con los brazos abiertos a Luis Advíncula: "Estamos aptos para complacerlo"

Pedro Aquino asegura que todo Alianza Lima espera con los brazos abiertos a Luis Advíncula: "Estamos aptos para complacerlo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

Kevin Quevedo es la primera baja de Alianza Lima: delantero viajó para la Serie Río de La Plata pese a ser visto en silla de ruedas

LEER MÁS
Williams Riveros y Matías Di Benedetto jalaron su examen de nacionalización: el plan de Universitario para inscribirlos a la Liga 1 2026

Williams Riveros y Matías Di Benedetto jalaron su examen de nacionalización: el plan de Universitario para inscribirlos a la Liga 1 2026

LEER MÁS
Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

Pedro García confía en que Sekou Gassama la romperá en la Liga 1 y lo comparó con jugador de Alianza Lima: "Va a hacer la diferencia"

LEER MÁS
Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

LEER MÁS
Piero Cari se sincera y reconoce que no terminó bien su temporada con Alianza Lima: "Quiero mejorar las cosas"

Piero Cari se sincera y reconoce que no terminó bien su temporada con Alianza Lima: "Quiero mejorar las cosas"

LEER MÁS
Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras captura de Nicolás Maduro

Jeriel De Santis no pudo sumarse a la pretemporada de Melgar por suspensión de vuelos tras captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este grupo de postulantes a San Marcos no podrán alcanzar una vacante en el examen de admisión 2026

¿'Spring Fever' está en Netflix?: dónde ver online gratis el k-drama de Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin

'Mi ídolo' capítulos 5 y 6 en español latino completo: a qué hora salen y dónde ver el k-drama

Fútbol Peruano

Williams Riveros y Matías Di Benedetto jalaron su examen de nacionalización: el plan de Universitario para inscribirlos a la Liga 1 2026

Roberto Mosquera encontró equipo en primera: DT peruano dirigirá a tradicional club tras descender con Alianza Universidad

Luis Advíncula revela el fuerte motivo por el que deja Boca Juniors para volver al Perú: "Estoy pasando un momento familiar complicado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025