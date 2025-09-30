HOYSuscripcion LR Focus

Christian Cueva volvió a Ecuador y se reincorpora al Emelec luego de estar una semana de rehabilitación en el Perú

Guillermo Duró, entrenador de Emelec, explicó que Cueva se ausentó para someterse a una rehabilitación en su pierna derecha y que contaba con el permiso del club ecuatoriano.

Christian Cueva reaparece en los entrenamientos de Emelec luego de someterse a estudios médicos en su pierna derecha.
Christian Cueva reaparece en los entrenamientos de Emelec luego de someterse a estudios médicos en su pierna derecha. | Foto: composición LR/Emelec

El volante peruano Christian Cueva se reincorporó a las filas de Emelec luego de atravesar diversas polémicas relacionadas con el club ecuatoriano y su situación personal durante las últimas semanas. No obstante, en medio de la controversia por un presunto problema de pagos y promesas incumplidas, el entrenador del 'Bombillo' aclaró cuál fue la verdadera razón por la que 'Aladino' se ausentó una semana de los entrenamientos.

El motivo por el cual Christian Cueva viajó al Perú

Guillermo Duró, entrenador del equipo ecuatoriano, ofreció recientemente una conferencia de prensa en la que explicó la ausencia del mediocampista peruano. En medio de las interrogantes que circularon sobre el popular 'Cervecero', el director técnico argentino señaló que Cueva viajó a Perú por un tema médico, donde tuvo que realizar una sesión de rehabilitación y someterse a varias pruebas en la pierna derecha.

PUEDES VER: Christian Cueva 'saca pica' a jugadores del Emelec de Ecuador y bromea: “¡Vamos, pan con chicharrón!”

lr.pe

Durante una semana, Christian Cueva permaneció en Lima para someterse a estudios médicos con su doctor personal, quien lo examinó y, además, le realizó un trabajo físico especializado, reforzado con una rutina personalizada en máquinas.

Debido al seguimiento que hacían sobre el estado del volante peruano, los altos mandos de Emelec aprobaron su viaje al Perú para que se realizara los estudios médicos y los trabajos diferenciados correspondientes con su médico de confianza.

PUEDES VER: Christian Cueva provoca tensa discusión en prensa ecuatoriana tras su regreso en Emelec: "¿De qué te sirve...?"

lr.pe

El alta médica para que Cueva se reincorpore al Emelec

El último fin de semana, Christian Cueva recibió el alta médica y, sin pensarlo dos veces, emprendió el retorno a Guayaquil a primera hora del lunes 29 de septiembre. Su reaparición en el Polideportivo de Los Samanes, complejo donde entrena el club ‘eléctrico’, fue la principal novedad dentro del plantel.

Tras superar la lesión miofascial en el músculo recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha, el futbolista peruano volvió a quedar a disposición de Guillermo Duró, con miras a los próximos duelos que disputará el 'Bombillo' en la LigaPro y en la Copa Ecuador.

