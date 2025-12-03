Periodistas españoles de 'Chiringuito de jugones' quedan impactados con historia de 'Pol Deportes': "Espectacular"
La historia de Cliver Huamán, más conocido como 'Pol Deportes', llegó hasta el programa español ‘El Chiringuito de Jugones’, quienes quedaron sorprendidos por su talento y calificaron su relato como espectaculares.
- Los 4 jugadores que no seguirían en Sporting Cristal y que no estarían en los planes de Paulo Autori en 2026
- 'Pol Deportes' cumplió su más grande sueño: joven talento es parte de la transmisión del Sporting Cristal vs Alianza Lima
Cliver Huamán, conocido como ‘Pol Deportes’, logró que su apasionante narración de la final de la Copa Libertadores desde lo alto de un cerro no solo llamara la atención en el Perú, sino que también en medios extranjeros. Ahora, los periodistas deportivos del programa español 'Chiringuito de jugones' se mostraron impactados al conocer la historia de este joven talento, quien viajó 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima para cumplir su sueño.
"Es un chico de 15 años, se llama Cliver y narró la final de la Libertadores en el cerro, en Lima, y lo hace una manera, yo creo, que espectacular", se le escucha decir a Paula Llamas, periodista del programa español.
PUEDES VER: 'Pol Deportes' es retirado de centro comercial por personal de seguridad: "Retírense, pues, está prohibido"
Periodistas españoles queda impresionados por narración de 'Pol Deportes'
Durante la entrevista, la periodista deportiva le pidió a Cliver que narrara el gol de Andrés Iniesta. Su apasionada interpretación y el efusivo grito de gol captaron la atención de Josep Pedrerol, Jaime Astrain, Cristóbal Soria y demás panelistas de ‘El Chiringuito de jugones’, quienes no dudaron en aplaudir emocionados por la energía y la autenticidad de su narración.
“Bravo, qué buena historia”, se escucha decir a los panelistas. El video rápidamente se volvió viral en TikTok y cientos de usuarios felicitaron al joven peruano, a quien muchos ya llaman el “narrador de los Andes” por la gran repercusión que alcanzó su transmisión y su reconocimiento internacional.
PUEDES VER: Mario Irivarren conmueve al obsequiar un iPhone a joven narrador de la Copa Libertadores: “Te lo mereces”
"Los mortales entraron al estadio, pero él subió al Olimpo", "Que bello que sea reconocido a nivel mundial", son algunos de los comentarios que se lee en redes sociales.