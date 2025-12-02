HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Congreso convertido en chacra fujimorista y crisis en la frontera | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Pablo Sabbag sorprende con indirecta a Alianza Lima tras ganar la Bota de Oro en Corea: “Luché como me pidieron”

Pablo Sabbag ganó la Bota de Oro en Corea del Sur tras una destacada campaña, en la que se convirtió en el goleador con 17 goles, y ilusiona a los hinchas, quienes esperan un refuerzo de calidad en la delantera tras la salida de Hernán Barcos.

Pablo Sabbag dejó Alianza Lima en el 2024.Foto: archivo GLR
Pablo Sabbag dejó Alianza Lima en el 2024.Foto: archivo GLR

Pablo Sabbag vuelve a ser el foco de atención de los hinchas de Alianza Lima, pues el 'Jeque' acaba de ganar la Bota de Oro de la K-League, en Corea del Sur, premio a su gran temporada. En este contexto, en conversación con un hincha blanquiazul llamado Sebastián Atoche, quien lo felicitó por el galardón y le pidió que regrese a La Victoria, el delantero tuvo una peculiar respuesta.

El colombiano nacionalizado sirio comentó, en este mensaje, que está luchando como se le ha pedido y dejó todo en manos de Alianza. Este mensaje ilusionó a los hinchas, pues tras la salida de Hernán Barcos se espera que la institución íntima pueda traer un delantero con un gran rendimiento para pelear la Liga 1 y los torneos internacionales.

PUEDES VER: Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

lr.pe

Pablo Sabbag y su indirecta a Alianza Lima

La indirecta de Sabbag a Alianza Lima. Vía IG

La indirecta de Sabbag a Alianza Lima. Vía IG

"Luché como me pidieron. Ya todo está en manos de Alianza", fueron las palabras del también cantante, quien como se recuerda estuvo dos temporadas en Alianza Lima, el delantero se despidió del club tras una campaña irregular marcada por las lesiones, que generaron diversas críticas hacia su desempeño.

Pablo Sabbag ganas la Bota de Oro de la K-League

Cabe señalar que el colombiano en esta temporada con sus 17 goles lo ha llevado a coronarse con este premia a su trabajo y esfuerzo. Es por ello que vía redes sociales Sabbag agradecia a cada persona que lo apoyo.

"Ganar la Bota de Oro de la K-League y estar en el Best Eleven significa muchísimo!! Es un momento que nunca voy a olvidar. Estoy increíblemente feliz y agradecido con Dios por darme fuerza cada día y por todas las bendiciones en mi camino. Quiero agradecer a mi familia, que aunque está lejos, siempre ha estado conmigo en cada paso, caída y alegría. Han visto mi camino desde niño y me han dado la fuerza para seguir adelante. Este logro es de ustedes", se puede leer en su post vía IG.

La dedicatoria de Sabbag. Foto: IG

La dedicatoria de Sabbag. Foto: IG

¿En qué equipo juega Pablo Sabbag?

En la actualidad, el jugador pertenece al Suwon FC de la K-League, la máxima categoría del fútbol surcoreano. Según el portal especializado Transfermarkt, el club tiene un valor de 8,13 millones de euros. Fundado en 2003 en la ciudad de Suwon, el equipo fue creado por iniciativa del gobierno local.

PUEDES VER: Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

lr.pe

¿Cuál es el valor de Pablo Sabbag?

Según la última actualización de Transfermarkt, el pase de Pablo Sabbag está valorado en 700 mil euros. El delantero, que actualmente lidera la tabla de goleadores de la K League 1 en Corea del Sur, podría convertirse en una opción para reforzar la plantilla de Alianza Lima de cara a la temporada 2026.

Notas relacionadas
Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de ida por los playoffs de la Liga 1 2025?

Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido de ida por los playoffs de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

'Cóndor' Mendoza deslizó el posible motivo por el que Alianza Lima no quiso más a Hernán Barcos: "Ha hecho algo que no debería hacer"

LEER MÁS
Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

Paolo Guerrero calienta la previa de la final por Copa Libertadores 2025: "Haré fuerzas para que gane Flamengo"

LEER MÁS
Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

Eddie Fleischman sobre la drástica medida que tomaría Alianza Lima con Carlos Zambrano: "Podrían cederlo a préstamo"

LEER MÁS
Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

Palmeiras se rinde ante Alberto Gallardo, ídolo de Sporting Cristal, con emotivo mensaje: "El peruano hizo historia en el ‘Verdao’"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

Eddie Fleischman arremete contra las instalaciones del Estadio Monumental en la final de la Copa Libertadores: "Pésima imagen"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima EN VIVO por la semifinal de ida de los playoffs de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

Mr. Peet revela por qué Néstor Gorosito no convocó a Piero Cari para el Alianza Lima - Cristal: "Hay que tener cuidado con estos temas"

LEER MÁS
Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"

Filipe Luis queda maravillado con el Monumental y asegura que siempre lo ha hecho feliz: "Un estadio que forja leyendas"

LEER MÁS
Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

Jesús Castillo rompe su silencio sobre fichaje por Universitario por encima de Sporting Cristal: “Nunca recibí un llamado"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 30 de noviembre 2025: ganadores de todas las carreras, orden de llegada y premios del INH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Deportes

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

Pedro García asegura que existe incomodidad entre la directiva de Universitario y Jorge Fossati: "Lo revela en su discurso"

Fan Fest de la Copa Libertadores 2025: cuándo y dónde se desarrollará el esperado evento previo al Palmeiras vs Flamengo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025