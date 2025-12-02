Pablo Sabbag vuelve a ser el foco de atención de los hinchas de Alianza Lima, pues el 'Jeque' acaba de ganar la Bota de Oro de la K-League, en Corea del Sur, premio a su gran temporada. En este contexto, en conversación con un hincha blanquiazul llamado Sebastián Atoche, quien lo felicitó por el galardón y le pidió que regrese a La Victoria, el delantero tuvo una peculiar respuesta.

El colombiano nacionalizado sirio comentó, en este mensaje, que está luchando como se le ha pedido y dejó todo en manos de Alianza. Este mensaje ilusionó a los hinchas, pues tras la salida de Hernán Barcos se espera que la institución íntima pueda traer un delantero con un gran rendimiento para pelear la Liga 1 y los torneos internacionales.

Pablo Sabbag y su indirecta a Alianza Lima

La indirecta de Sabbag a Alianza Lima. Vía IG

"Luché como me pidieron. Ya todo está en manos de Alianza", fueron las palabras del también cantante, quien como se recuerda estuvo dos temporadas en Alianza Lima, el delantero se despidió del club tras una campaña irregular marcada por las lesiones, que generaron diversas críticas hacia su desempeño.

Pablo Sabbag ganas la Bota de Oro de la K-League

Cabe señalar que el colombiano en esta temporada con sus 17 goles lo ha llevado a coronarse con este premia a su trabajo y esfuerzo. Es por ello que vía redes sociales Sabbag agradecia a cada persona que lo apoyo.

"Ganar la Bota de Oro de la K-League y estar en el Best Eleven significa muchísimo!! Es un momento que nunca voy a olvidar. Estoy increíblemente feliz y agradecido con Dios por darme fuerza cada día y por todas las bendiciones en mi camino. Quiero agradecer a mi familia, que aunque está lejos, siempre ha estado conmigo en cada paso, caída y alegría. Han visto mi camino desde niño y me han dado la fuerza para seguir adelante. Este logro es de ustedes", se puede leer en su post vía IG.

La dedicatoria de Sabbag. Foto: IG

¿En qué equipo juega Pablo Sabbag?

En la actualidad, el jugador pertenece al Suwon FC de la K-League, la máxima categoría del fútbol surcoreano. Según el portal especializado Transfermarkt, el club tiene un valor de 8,13 millones de euros. Fundado en 2003 en la ciudad de Suwon, el equipo fue creado por iniciativa del gobierno local.

¿Cuál es el valor de Pablo Sabbag?

Según la última actualización de Transfermarkt, el pase de Pablo Sabbag está valorado en 700 mil euros. El delantero, que actualmente lidera la tabla de goleadores de la K League 1 en Corea del Sur, podría convertirse en una opción para reforzar la plantilla de Alianza Lima de cara a la temporada 2026.