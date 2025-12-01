Alineaciones Alianza Lima - Sporting Cristal: posibles formaciones del partido por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025
¡Con algunas novedades! Néstor Gorosito y Paulo Autuori ya tendrían su once casi definido para afrontar el primer duelo de los playoffs de la Liga 1.
Este martes 2 de diciembre, Alianza Lima y Sporting Cristal se verán las caras por la ida de los playoffs de la Liga 1 2025. El Estadio Nacional será el escenario que albergará este partidazo entre blanquiazules y rimenses en busca de pasar a la siguiente instancia, donde los espera Cusco FC. Es preciso recordar que el ganador final de este inédito torneo se ganará un puesto como 'Perú 2' de cara a torneos internacionales.
El equipo de Néstor Gorosito atraviesa un momento de turbulencia después de confirmarse la partida de Hernán Barcos tras 4 años. Por su parte, los rimenses buscan demostrar de qué están hechos, por lo que querrán dar el primer batacazo en el coloso José Díaz.
Alineaciones Alianza Lima contra Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1
En lo que corresponde a Cristal, el arco seguirá siendo resguardado por Renato Solis, mientras que la defensa tendrá como baluarte a Miguel Araujo. En el mediocampo, Ian Wisdom se asoma como titular y el ataque estará comandado por Irven Ávila.
En Alianza, la principal novedad será el ingreso de Gianfranco Chávez, quien reemplazar al suspendido Carlos Zambrano. Además, Pablo Ceppelini arrancaría después de que Piero Cari habría sido 'borrado' por Gorosito. La ofensiva otra vez estará liderada por Paolo Guerrero.
- Sporting Cristal: Renato Solis; Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Leandro Sosa, Ian Wisdom, Martín Távara, Jesús Pretell; Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Ricardo Lagos; Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini, Kevin Quevedo, Alan Cantero; Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
¿Cuándo juega Alianza Lima versus Sporting Cristal?
El partido se llevará a cabo este martes 2 de diciembre y se podrá seguir desde las 8.00 p.m. (hora peruana). Se llevará a cabo en el Estadio Nacional que tiene una capacidad para 43.086 espectadores
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs?
El encuentro entre Sporting Cristal vs Alianza Lima se disputará desde las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.