Team Perú suma 144 medallas en los Juegos Bolivarianos y supera su campaña de 2024: aún quedan disciplinas por disputar en la recta final del torneo

De los 17 países que participan en el evento, Perú se encuentra en el puesto tres con mayor número de medallas obtenidas. | Foto: Andina | Composición: LR

A pocos días de finalizar los XX Juegos Bolivarianos 2025 Ayacucho-Lima, la delegación peruana ya recibió 144 medallas y superó la cantidad obtenida el año anterior, la cual fue de 114. Hasta el cierre de esta publicación, Perú se posiciona tercero en el medallero, justo después de Colombia y Venezuela.

Team Perú superó el número de medallas obtenidas el año pasado

El Team Perú, hasta el momento, ha recibido 30 medallas más a comparación de los Juegos Bolivarianos del año pasado, en los que terminó como ganador general. Dicho evento también se realizó en Lima y Ayacucho y tenía la finalidad de conmemorar el bicentenario de la Batalla de Ayacucho.

En los juegos actuales, los más de 600 atletas, en su mayoría pertenecientes a entidades como el Instituto Peruano del Deporte (IPD), el Programa de Apoyo al Deportista (PAD), el Programa Ciclo Olímpico 2025-2028 y el Programa Nacional de Maratonistas (PNM), han obtenido un total de 144 medallas, de las cuales, 43 son de oro, 43 de plata y 58 de bronce.

El deporte con más medallas en el Perú es el tiro deportivo, que cuenta con 30 en total (13 de oro, 12 de plata y 5 de bronce); seguido del surf, con 14 medallas (7 de oro, 1 de plata y 6 de bronce); y del taekwondo, con 13 medallas (4 de oro, 4 de plata y 5 de bronce).

Medallero de Perú actualizado al 1 de diciembre. | Foto: Juegos Bolivarianos 2025

Perú dentro de los tres primeros en el ranking de obtención de medallas

De los 17 países de América del Sur, América del Centro y el Caribe que participan en estas actividades, solo Colombia y Venezuela superan al Perú con 198 medallas (83 de oro, 67 de plata y 48 de bronce) y 159 medallas (55 de oro, 48 de plata y 56 de bronce) respectivamente.

Por otro lado, Perú precede a Chile, que cuenta con 92 medallas en total (29 de oro, 30 de plata y 33 de bronce) y a Ecuador, que posee 75 medallas (15 de oro, 32 de plata y 28 de bronce).

Medallero de delegaciones actualizado al 1 de diciembre. | Foto: Juegos Bolivarianos 2025

Juegos Bolivarianos 2025: evento de talla continental

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima continúan; más de 4 mil deportistas participarán en 45 deportes y 70 disciplinas, entre las que se incluyen el atletismo, el boxeo, el golf, el taekwondo, el tiro deportivo, entre otros. Las competencias desarrollan en recintos importantes de Lima y Ayacucho