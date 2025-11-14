HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025: fecha, horarios y en qué canal ver el torneo con atletas de 11 países en acción todo el día

Los Juegos Bolivarianos 2025 se llevarán a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Perú, con más de 4.000 deportistas de 11 países compitiendo en 45 deportes y 70 disciplinas.

Los Juegos Bolivarianos 2025 se realizarán en Ayacucho y Lima.
Los Juegos Bolivarianos 2025 se realizarán en Ayacucho y Lima. | Foto: Composición LR/Andina.

En su vigésima edición, los Juegos Bolivarianos 2025 reunirán a más de 4.000 deportistas provenientes de 11 países, que competirán en 70 disciplinas. Este evento multideportivo, uno de los más importantes del continente, se desarrollará del 22 de noviembre al 7 de diciembre, periodo en el cual el Perú volverá a convertirse en el epicentro del deporte regional.

Las sedes principales serán Lima y Ayacucho, ciudades que han sido seleccionadas para albergar las diversas pruebas deportivas gracias a su infraestructura, capacidad organizativa y relevancia cultural. En ambas localidades se espera una gran afluencia de espectadores nacionales e internacionales, así como una importante actividad económica y turística impulsada por el evento.

¿Cómo ver los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025?

Los Juegos Bolivarianos 2025 tendrán una cobertura televisiva permanente a través de Zapping, que garantizará a los aficionados seguir cada detalle de las competencias. La transmisión incluirá todas las pruebas oficiales en vivo y en alta definición, distribuidas en ocho canales simultáneos (del 150 al 157), lo que permitirá a los espectadores disfrutar minuto a minuto de la actuación de las delegaciones en más de 40 disciplinas.

A diferencia de otras plataformas, que solo emitirán resúmenes o ciertos eventos seleccionados, la cobertura de Zapping será ininterrumpida las 24 horas del día, asegurando un acceso completo a toda la programación deportiva. Además, los usuarios podrán revivir cada competencia hasta 24 horas después de su transmisión y acceder al contenido desde cualquier punto del país, utilizando hasta cinco dispositivos registrados en dos ubicaciones diferentes.

¿Qué disciplinas deportivas habrá en los próximos Juegos Bolivarianos 2025?

  • Aguas Abiertas
  • Atletismo
  • Bádminton
  • Balonmano
  • Béisbol
  • Billar
  • BMX Freestyle
  • BMX Race
  • Bowling
  • Boxeo
  • Canotaje Velocidad
  • Ciclismo de Pista
  • Ciclismo de Ruta
  • Clavados
  • Cricket
  • E-Sports
  • Ecuestre
  • Esgrima
  • Futsal
  • Karate
  • Judo
  • Hockey
  • Lucha
  • Vela
  • Voleibol Playa y Sala
  • Wushu
  • Rugby 7
  • Triatlón

¿Qué países participarán en los Juegos Bolivarianos 2025?

  • Barbados
  • Bolivia
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Curazao
  • Ecuador
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Jamaica
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • República Dominicana
  • Trinidad y Tobago
  • Uruguay
  • Venezuela
