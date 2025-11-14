Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025: fecha, horarios y en qué canal ver el torneo con atletas de 11 países en acción todo el día

En su vigésima edición, los Juegos Bolivarianos 2025 reunirán a más de 4.000 deportistas provenientes de 11 países, que competirán en 70 disciplinas. Este evento multideportivo, uno de los más importantes del continente, se desarrollará del 22 de noviembre al 7 de diciembre, periodo en el cual el Perú volverá a convertirse en el epicentro del deporte regional.

Las sedes principales serán Lima y Ayacucho, ciudades que han sido seleccionadas para albergar las diversas pruebas deportivas gracias a su infraestructura, capacidad organizativa y relevancia cultural. En ambas localidades se espera una gran afluencia de espectadores nacionales e internacionales, así como una importante actividad económica y turística impulsada por el evento.

¿Cómo ver los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025?

Los Juegos Bolivarianos 2025 tendrán una cobertura televisiva permanente a través de Zapping, que garantizará a los aficionados seguir cada detalle de las competencias. La transmisión incluirá todas las pruebas oficiales en vivo y en alta definición, distribuidas en ocho canales simultáneos (del 150 al 157), lo que permitirá a los espectadores disfrutar minuto a minuto de la actuación de las delegaciones en más de 40 disciplinas.

A diferencia de otras plataformas, que solo emitirán resúmenes o ciertos eventos seleccionados, la cobertura de Zapping será ininterrumpida las 24 horas del día, asegurando un acceso completo a toda la programación deportiva. Además, los usuarios podrán revivir cada competencia hasta 24 horas después de su transmisión y acceder al contenido desde cualquier punto del país, utilizando hasta cinco dispositivos registrados en dos ubicaciones diferentes.

¿Qué disciplinas deportivas habrá en los próximos Juegos Bolivarianos 2025?

Aguas Abiertas

Atletismo

Bádminton

Balonmano

Béisbol

Billar

BMX Freestyle

BMX Race

Bowling

Boxeo

Canotaje Velocidad

Ciclismo de Pista

Ciclismo de Ruta

Clavados

Cricket

E-Sports

Ecuestre

Esgrima

Futsal

Karate

Judo

Hockey

Lucha

Vela

Voleibol Playa y Sala

Wushu

Rugby 7

Triatlón

¿Qué países participarán en los Juegos Bolivarianos 2025?