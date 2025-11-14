Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025: fecha, horarios y en qué canal ver el torneo con atletas de 11 países en acción todo el día
Los Juegos Bolivarianos 2025 se llevarán a cabo del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Perú, con más de 4.000 deportistas de 11 países compitiendo en 45 deportes y 70 disciplinas.
En su vigésima edición, los Juegos Bolivarianos 2025 reunirán a más de 4.000 deportistas provenientes de 11 países, que competirán en 70 disciplinas. Este evento multideportivo, uno de los más importantes del continente, se desarrollará del 22 de noviembre al 7 de diciembre, periodo en el cual el Perú volverá a convertirse en el epicentro del deporte regional.
Las sedes principales serán Lima y Ayacucho, ciudades que han sido seleccionadas para albergar las diversas pruebas deportivas gracias a su infraestructura, capacidad organizativa y relevancia cultural. En ambas localidades se espera una gran afluencia de espectadores nacionales e internacionales, así como una importante actividad económica y turística impulsada por el evento.
¿Cómo ver los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025?
Los Juegos Bolivarianos 2025 tendrán una cobertura televisiva permanente a través de Zapping, que garantizará a los aficionados seguir cada detalle de las competencias. La transmisión incluirá todas las pruebas oficiales en vivo y en alta definición, distribuidas en ocho canales simultáneos (del 150 al 157), lo que permitirá a los espectadores disfrutar minuto a minuto de la actuación de las delegaciones en más de 40 disciplinas.
A diferencia de otras plataformas, que solo emitirán resúmenes o ciertos eventos seleccionados, la cobertura de Zapping será ininterrumpida las 24 horas del día, asegurando un acceso completo a toda la programación deportiva. Además, los usuarios podrán revivir cada competencia hasta 24 horas después de su transmisión y acceder al contenido desde cualquier punto del país, utilizando hasta cinco dispositivos registrados en dos ubicaciones diferentes.
¿Qué disciplinas deportivas habrá en los próximos Juegos Bolivarianos 2025?
- Aguas Abiertas
- Atletismo
- Bádminton
- Balonmano
- Béisbol
- Billar
- BMX Freestyle
- BMX Race
- Bowling
- Boxeo
- Canotaje Velocidad
- Ciclismo de Pista
- Ciclismo de Ruta
- Clavados
- Cricket
- E-Sports
- Ecuestre
- Esgrima
- Futsal
- Karate
- Judo
- Hockey
- Lucha
- Vela
- Voleibol Playa y Sala
- Wushu
- Rugby 7
- Triatlón
¿Qué países participarán en los Juegos Bolivarianos 2025?
- Barbados
- Bolivia
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Curazao
- Ecuador
- El Salvador
- Guatemala
- Jamaica
- Panamá
- Paraguay
- Perú
- República Dominicana
- Trinidad y Tobago
- Uruguay
- Venezuela