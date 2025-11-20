Perú va por la gloria en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima: Lista completa de la delegación nacional con Kimberly García
Nuestro país se alista para recibir los Juegos Bolivarianos con una enorme cantidad de atletas y turistas. Conoce la lista oficial del Team Perú en este histórico evento.
Arranca la cuenta regresiva para recibir los Juegos Bolivarianos. Lima y Ayacucho serán los anfitriones de este prestigioso evento continental. Perú será sede de un importante evento multideportivo que se llevará a cabo del sábado 22 de noviembre al 7 de diciembre. Esta competencia marca el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
La delegación nacional no se guarda nada y contará con jóvenes atletas, campeones mundiales e incluso con deportistas olímpicos. Asimismo, la ilusión crece jugando de locales y con el objetivo de conquista el medallero general. Es importante destacar que al consagración peruana no sucede hace 74 años, pero en la presente edición podemos romper la sequía.
Lista completa de la delegación nacional
AGUAS ABIERTAS
- Rodrigo Ruiz
- Esteban Linares
- María Fernanda Arellanos
- Lucía Mendoza
ATLETISMO
- Mary Luz Andía (21 km)
- Cayetana Chirinos (100 y 200 metros, posta 4x100)
- Doménica Crose (100 con valla)
- Paula Daruich (100 metros, salto largo, posta 4x100, posta 4x100 mixta)
- Sheyla Eulogio (maratón)
- Kimberly García (21 km marcha)
- Verónica Huacasi (1500 metros)
- Jazmín Matos (5 mil metros)
- Paola Mautino (salto largo)
- Saida Meneses (5 mil y 10 mil metros)
- Kiara Mújica (salto triple)
- Anita Poma (800 y 1500 metros)
- Jeimy Pretell (posta 4x100 y posta 4x100 mixta)
- Isabel Quiroz (400 metros y posta 4x400 mixta)
- Jimena Reyes (200 metros)
- Silvana Segura (salto triple)
- Zarita Suárez (maratón)
- Lizaida Valdivia (10 mil metros)
- Catalina Yzaga (400 metros, posta 4x100 y posta 4x400 mixta)
- Ximena Zorrilla (lanzamiento de martillo)
- Giancarlo Bravo (800 metros)
- Jeffrey Cajo (400 metros, posta 4x400 y posta 4x400 mixta)
- Luis Campos (21 km marcha)
- Jaime Ccanto (21 km marcha)
- Ferdinand Cereceda (maratón)
- Luis Chávez (5 mil metros)
- Rodrigo Cornejo (400 metros, posta 4x100 y posta 4x400 mixta)
- Yeferson Cuno (1500 metros y 3 mil metros con obstáculos)
- Aron Earl (100 metros, posta 4x100 y posta 4x100 mixta)
- Luis Elespuru (400 metros con vallas)
- Mariano Fiol (100 y 200 metros y posta 4x100)
- Luis Fossa (impulsión de bala y lanzamiento de disco)
- Luis Huamán (1500 metros)
- Lizardo Huamaní (3 mil metros con obstáculos)
- José Luis Mandros (salto largo)
- Ulises Martin (maratón)
- Paolo Medrano (400 metros con vallas)
- Jhonatan Molina (10 mil metros)
- Josías Cruzado (42 km marcha)
- Fabritzio Moreno (posta 4x400 y posta 4x400 mixta)
- Walter Nina (10 mil metros)
- Gian Piero Ragonesi (impulsión de bala y lanzamiento de disco)
- Pablo Rodríguez (200 metros, posta 4x100 y posta 4x100 mixta)
- José Luis Rojas (5 mil metros)
- Carlos Rospigliosi (lanzamiento de jabalina)
- Ángel Solís (salto largo)
- Marco Vilca (80 metros)
BOWLING
- Sophie Oshiro
- Ariana Komt
- Oriana Zamora
- María Jose Belleza
- Yum Ishikawa
- Adrián Tokashiki
- Daiki Eda
- Daiji Yuzuriha
CICLISMO DE PISTA
- Francis Cachique
- Robinson Ruiz Calle
- Hugo Ruiz Calle
- Alejandra Huamaní
- Madeley Gálvez
- Luz Loayza
- Rubén Salinas
- Sergio Farfán
- Alejandro Koochoy
- André Lacroix
- Ayumi Ytomura
- Arnol Montañez
- Harafa Fajardo
- Mariana Rojas
- Max Loa
- Edson Serrano
CICLISMO DE RUTA
- Romina Medrano
- Leydi Carrera
- Mariana Rojas
- Bill Toscano
- Charles Gonzales
CLAVADOS
- Ana Ricci
- Mayte Salinas
- Adrián Infante
- Facundo Meza
ECUESTRE
- Alonso Valdez
- Michelle Navarro
- Paloma Santa Cruz
- Eva Paliouras
- Maximiliano Escobar
- Leslie Stark
- Julian Duprat
- David Levy
- Said Abusada
- Christine Malpartida
- Monika Von Wedemeyer
- Kerstin Rojas
- Jadmer Pipa
- Sophie Ame de Saint Didier
- Margoth Batievsky
- Jorge Salinas
- Felipe Vásquez
- Jhosep Bobadilla
- Simón Bolívar
- Edwin Atoche
E-SPORTS
- José Padilla
- Luis Salazar
- Kerry Páucar
- Oswaldo Herrera
- Rafael Hinostroza
- Rodrigo Cueva
GIMNASIA AERÓBICA
- Thais Fernández
- Josefina Canales
- Paula Sánchez-León
- Paulina Larrea
- Gianna Benavides
- Fiorella D'Auriol
- Mara Lizárraga
- Flavia Gaveglio
- Mia Villarán
- Michella Rodríguez
GIMNASIA ARTÍSTICA
- Fabiola Díaz
- Ana Karina Méndez
- Luana Roda
- Chloe Rodrigues
- Fabiana Cúneo
- Danica Rems
- Edward Alarcón
- Jesús Moreto
- Moisés Arriarán
- Luis Pizarro
- Daniel Agüero
- Arian León.
GIMNASIA RÍTMICA
- Valeria Cumpa
- Sofía Lay
- Lucerito Vargas
- Abigail Corne
GIMNASIA TRAMPOLÍN
- Angela Pacheco
- Mariana Quispe
- Johanna Herrera
- Joel Yzquierdo
- Miguel Valencia
- David Figueroa
GOLF
- María Salinas
- Luisamariana Mesones
- Patrick Sparks
- Tiago Ledgard
HOCKEY
- Abel Romero
- Rodrigo Díaz
- Diego Chipana
- Camilo Cotrina
- Daniel Huanca
- Darwin Chávez
- Irwin Cekani
- Fernando Aldana
- Sebastián Dennison
- Gianfranco Curo
- Manuel Barco
- Matías Cáceres
- Angelov Contreras
- Renzo Huacchillo
- Jefferon Arcos
- Ángel Delgado
- Rodrigo Rivas
- Camila Méndez
- Daniela Ramírez
- Xioamara Bellina
- Solange Soto
- Fabiana Arnao
- Nicole Cueva
- Heidi Laufs
- Jasmín Werner
- María Fernanda Jiménez
- Macarena Larrañaga
- Paloma Larrañaga
- Renata Sangio
- Sofía Vicente
- Miranda Larrañaga
- Raisa Correa
- Delia Nanfuñay
JUDO
- Camila Figueroa
- Karla León
- Brigitte Gamarra
- Marian Flores
- Hilary Lam
- Shara Morales
- Eloisa Contreras
- Erick Saraza
- Mateo Cóndor
- Aldair Barthé
- Javier Saavedra
- Yuta Galarreta
- Dario Yamamoto
- Valentino Valdivia
- Luciana Julca
- Dilmer Calle
- Joel Moreno
- Julio Cusi
LUCHA
- Nilton Soto
- Abel Sánchez
- Darío Cubas
- Carlos Espinoza
- Diego Cárdenas
- Mauricio Seminario
- Nathaly Herrera
- Ana Lucia Álvarez
- Vanessa Olivares
- Cindell Casusol
- Leyla Mallqui
- Aomi Riques
- Eduardo Palas
- José Benítez
- Sixto Auccapiña
- Jesús Landa
- Kensil Grajales
- Jefferson Moreno
NATACIÓN
- Alexia Sotomayor
- Cielo Moya
- Rafaela Fernandini
- Lía Espinosa
- Augusto Sosa
- Doménico Sotomayor
- Ricardo Espinosa
- Adrián Ywanaga
- Yasmín Silva
- Mariano Gómez-Sánchez
- Joshua Balbi
- Alexa Simmons
- Valentina Quispe
- Gabriel Mosto
- Guadalupe Otárola
- Emma Sims
- Ryu Unten
- Angie Gallegos
- Sofía Choque
- Fernando Arce
- Carlos Cobos
- Astrid García
- Vicente Flores
- María Fe Muñoz
- Micaela Bernales
- Carlos Flores
- Andrés Peche
NATACIÓN ARTÍSTICA
- María Ccoyllo
- Lía Luna
- Ariana Coronado
PALETA FRONTÓN
- Valeria Garcés
- Jessenia Bernal
- David Yupanqui
- Kevin Martínez
- Cristina Núñez
- Jesús Poma
- Mía Rodríguez
- André Bellido
SURF
- Alonso Correa
- Lucca Mesinas
- Sol Aguirre
- Arena Rodríguez
- Itzel Delgado
- Andrés Rodríguez
- Tamil Martino
- Sebastián Gómez
- Piccolo Clemente
- Lucas Garrido Lecca
- María Fernanda Reyes
- Carolina Thun
- Miguel Rodríguez
- Cristopher Bayona
- Hannah Saavedra
- Solange Calderón
TAEKWONDO
- Fabiana Varillas
- Carmela de la Barra
- Alexandra Pimentel
- Mateo Argomedo
- Rodrigo Subauste
- Fabio Mancilla
- Franco Moreno
- Israel Castillo
- Miguel Motta
- Hassani Andrade
- Alessandra Suárez
- Camila Cáceres
- María José Cano
- Eliana Vásquez
TENIS DE MESA
- Natzumi Aquije
- Mariagrazia La Torre
- Karla Mendoza
- Kiara Tafur
- Keiji Takeda
- Felipe Duffoó
- Carlos Fernández
- Rodrigo Hidalgo
TIRO CON ARCO
- Daniel Velarde
- Diego Fernández
- Gustavo Flores
- Alexandra Zavala
- Gianella Hermoza
- Daniela Campos
- Alberto Palaco
- Santiago Prado
- Marcos Rey
- Beatriz Aliaga
- Milagros Trujillo
- Nathaly Hermoza
TRIATLÓN
- María José Torres
- Gianella Coaguila
- Carla Larrabeiti
- Brener Valencia
- Arturo Salinas
- Diego Ladera
- Diego Sánchez
VELA
- Stefano Peschiera
- Renzo Sanguineti
- Caterina Romero
- Florencia Chiarella
- Bartolomé de las Casas
- Felipe Pérez-Cartier
- Ismael Muelle
- María Gracia Vegas
- Alessia Zavala
- Alec Hughes
- Jean Paul de Trazegnies
- Piero Castañeda
- Adriana Barrón
- Sophie Zimmermann