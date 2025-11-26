Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas
El cierre será de 8:30 a. m. a 3:00 p. m., garantizando la seguridad de deportistas y aficionados en la Costa Verde. Se recomienda a la ciudadanía planificar traslados y usar rutas alternas para evitar contratiempos.
La Municipalidad de Magdalena del Mar informó que la Costa Verde permanecerá cerrada temporalmente este jueves 27 de noviembre de 2025 debido a la realización de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima, evento que congregará a cientos de deportistas y aficionados.
Durante las competencias previstas en la capital, se desarrollarán diversas actividades en los distritos de San Miguel, Barranco, Chorrillos y Magdalena del Mar, por lo que la comuna exhortó a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos en esta vía de alto tránsito.
Costa Verde: horario y recomendaciones por el cierre temporal
La comuna detalló que el cierre regirá de 8:30 a. m. a 3:00 p. m., periodo en el que se restringirá completamente el tránsito vehicular para garantizar la seguridad de los deportistas durante los Juegos Bolivarianos.
Las autoridades recomendaron a conductores y vecinos planificar sus traslados con anticipación y usar rutas alternas mientras dure la restricción. Además, agradecieron la comprensión de la ciudadanía, señalando que estas medidas permitirán el desarrollo seguro de la jornada deportiva.
Comunicado de la Municipalidad de Magdalena del Mar.
Juegos Bolivarianos 2025: cronograma de competencias en la Costa Verde
La organización de los Juegos Bolivarianos informó que, entre el 27 de noviembre y el 6 de diciembre, la Costa Verde de Lima será escenario de diversas competencias deportivas. Por ello, se recomienda a la ciudadanía tomar previsiones, ya que varios circuitos estarán habilitados exclusivamente para los atletas durante estos días. A continuación, el cronograma oficial:
- Ciclismo (San Miguel hasta Barranco)
27 de noviembre y 5 de diciembre
- Marcha Atlética (Playa Agua Dulce, Chorrillos)
29 de noviembre y 6 de diciembre
- Triatlón (Chorrillos y Barranco)
3 y 5 de diciembre
- Remo Coastal (Playa Yuyos, Barranco)
6 de diciembre
Circuito de la Costa Verde. Foto: Juegos Bolivarianos.
Actividades deportivas en Lima. Foto: Juegos Bolivarianos.
