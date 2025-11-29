HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Deportes

Kimberly García es flamante campeona de los Juegos Bolivarianos 2025: ganó la medalla de oro en media maratón de marcha

¡En lo más alto! Kimberly García volvió a brillar tras quedarse con la presea dorada en la prueba de marcha 21 kilómetros en los Juegos Bolivarianos 2025.

Kimberly García ya habría subido al podio en tres ocasiones. Foto: IPD
La peruana Kimberly García volvió a destacar a lo grande. La especialista en marcha se adjudicó la medalla de oro en los 21 kilómetros de esta disciplina en los Juegos Bolivarianos Lima–Ayacucho 2025, evento realizado en la playa Agua Dulce, en Chorrillos. Este triunfo consolida una vez más su posición entre las figuras más sobresalientes del planeta en su especialidad.

Esta competencia le permitió conseguir su primer oro en unos Juegos Bolivarianos, registrando un tiempo de 01:35:07. Antes de este logro, ya había subido al podio en tres ocasiones: logró el bronce en Trujillo 2013 y la plata en Santa Marta 2017. Además, cuenta con dos campeonatos mundiales y una medalla obtenida en los Juegos Panamericanos.

PUEDES VER: Jean Ferrari queda maravillado tras histórica victoria de la selección peruana femenina ante Chile: Luego de 19 años

lr.pe

Kimberly García ganó medalla de oro en Juegos Bolivarianos 2025

La atleta huancaína tomó el control de la competencia desde el inicio y, hacia la mitad del trayecto, incrementó la distancia respecto a la también peruana Mary Luz Andía, quien finalmente obtuvo la medalla de plata. El tercer lugar quedó en manos de la ecuatoriana Magaly Bonilla.

Con este triunfo, el Team Perú consiguió su primer oro en atletismo en esta edición de los Juegos Bolivarianos. La conquista de Kimberly se añade al rendimiento sobresaliente que viene mostrando la delegación nacional en el certamen.

PUEDES VER: Revelan lo que Álex Valera le dijo a Hernán Barcos en el picante Alianza Lima contra Universitario: Ahí termina de romperse todo

lr.pe

¿Cómo va Perú en el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025?

A la fecha, Perú acumula 28 oros, 36 platas y 44 bronces, alcanzando un total de 108 medallas en la clasificación general. El progreso deportivo de la delegación nacional sigue fortaleciéndose en este torneo que se lleva a cabo en territorio peruano.

