Se viene un partidazo entre Alianza Lima y Sporting Cristal por los playoffs de la Liga 1, con el objetivo de alcanzar el cupo para "Perú 2", donde el ganador de esta llave se enfrentará a Cusco FC, para alcanzar dicho puesto. Esta semifinal promete ser emocionante de principio a fin. Sin embargo, antes de este gran duelo, Cristian Benavente se refirió a la situación que atraviesa Hernán Barcos, con quien coincidió en el conjunto blanquiazul, y comentó sobre su salida.

En conversación con PBO Campeonísimo, el 'Chaval' aseguró que mantiene una buena relación con el jugador de 41 años desde el 2022. Además, contó que hace unos días habló con él, aunque no dio detalles sobre la charla. También señaló que no descarta intercambiar camiseta con Barcos si él se la pide.

Cristian Benavente recuerda a Hernán Barcos previo al Cristal vs Alianza

"Con Hernán tengo una relación muy buena, de hecho hace algunos días hemos estado conversando. Yo tengo un gran recuerdo del 2022 cuando llegué a Perú, ese año campeonar lo guardo con un gran recuerdo. Él estaba ahí y fue pieza importantísima en el equipo. Aún todavía guardo contacto con él, lo estimo mucho fuera y dentro de la cancha. Después, lo que pase terminando el año tendrá que verlo él, está fuera de mi rango. Ya veremos que pasa con él, pero en cualquier caso tenemos una buena relación. ¿Por qué no? Verlo y charlar y si me pide la camiseta, se la entrego", fueron las palabras del 'Chaval'.

Benavente confía en la victoria frente a Sporting Cristal

En otro momento de la conversación, el jugador de 31 años, no dudo en manifestar sus sensaciones para este próximo duelo.

"El ánimo está al máximo, son partidos importantes para nosotros. El primero con nuestra hinchada y vamos con buena vibra para sacar un buen resultado en el Nacional. Creo que llegamos en un buen momento de manera prácticamente silenciosa. Estas últimas semanas se habló de la 'U', de Alianza, pero creo que llegamos en un buen momento y con varios buenos momentos de fútbol", fueron las palabras de Benavente.

Además, no dudo en elogiar el trabajo de Paulo Autuori. "Paulo es un excelente entrenador, no hace falta que lo digamos por la trayectoria que tiene. Él nos va a guiar la forma de afrontar estos dos partidos. Un técnico de esa categoría es importantísimo. Sabemos su trayectoria y lo que él diga y plantee, se hará de la mejor manera", complementó.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs?

Los playoffs se disputarán en partidos de ida y vuelta. Así, el duelo inicial entre Sporting Cristal y Alianza Lima se realizará el 2 de diciembre, mientras que el encuentro de revancha está programado para el día 6 del mismo mes.