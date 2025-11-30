Alberto Vela fue el encargado de poner el 2-0 de ANBA Perú ante CNI Estudiantil. Foto: captura de DyJ Sports

En el estadio Guillermo Briceño de Juliaca, ANBA Perú le viene ganando 2-0 a Estudiantil CNI en los playoffs por el ascenso a la Liga 2. El segundo tanto del equipo puneño llegó desde la vía penal, pero captó toda la atención porque el balón rompió la red del arco. Tal como lo lees, el disparo del atacante Alberto Vela fue tan potente que provocó que se parta un lado de la red.

El hecho causó las sonrisas de algunos presentes en medio de la algarabía del segundo gol de ANBA. Recordemos que estas anotaciones les está dando un cupo para disputar la segunda división del fútbol peruano en el 2026.

Futbolista de ANBA Perú rompió la red del arco en partido por ascender a la Liga 2

Todo comenzó al final de la primera mitad del compromiso. Al minuto 44, un jugador de Estudiantil CNI cometió una dura falta contra su rival dentro del área y el árbitro no dudó en cobrar penal.

A pesar de los reclamos del equipo, el juez no cambió de opinión. Alberto Vela agarró el balón y se dispuso a patear para aumentar la ventaja. El '9' de ANBA consiguió su objetivo y el esférico terminó partiendo la red del pórtico de sus contrincantes.

¿Cómo va ANBA Perú ante CNI Estudiantil?

Por el momento, ANBA Perú mantiene su ventaja por dos goles frente a CNI Estudiantil. No obstante, en el inicio del segundo tiempo, el equipo de Juliaca perdió a dos jugadores por expulsiones: Job y Diego Angles.