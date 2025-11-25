HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Real Madrid vs Olympiakos EN VIVO por la Champions League: ¿a qué hora, cuándo y dónde ver este partido?

Real Madrid y Olympiakos se enfrentarán por la jornada 5 de la Champions League este 26 de noviembre. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto AQUÍ.

Real Madrid vs Olympiakos por la Champions League EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR
Real Madrid vs Olympiakos por la Champions League EN VIVO y DIRECTO. Foto: composición LR

Comienza la jornada 5 de la Champions League para Real Madrid y Olympiakos, un partido que promete ser emocionante de principio a fin, donde los hinchas esperan ver varios goles. Este encuentro se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana), además de la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Sin embargo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto de este encuentro.

Ambos equipos, que vienen con realidades diferentes, buscarán darle una alegría a su hinchada. Por su parte, los españoles vienen de empatar sus dos últimos partidos, mostrando un nivel bajo, mientras que los 'Rojiblancos' han ganado 4 de sus últimos 5 compromisos, habiendo empatado solo 1. Por ello, se espera un partido con varios goles, ya que ambos conjuntos han estado recibiendo tantos en contra.

PUEDES VER: Carlos Bustos y su postura ante la posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: “Es muy fácil de resolver”

lr.pe

¿Cuándo juega Real Madrid vs Olympiakos por Champions League?

El encuentro se llevará a cabo este miércoles 26 de noviembre, en el Estadio Georgios Karaiskakis, ubicado en Pireo, Grecia, y cuenta con una capacidad para 33.296 espectadores.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Olympiakos por Champions League?

El partido entre Real Madrid versus Olympiakos se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación, la programación de horarios para otros países del continente.

  • Perú: 3.00 p.m.
  • Colombia: 3.00 p.m.
  • Ecuador: 3.00 p.m.
  • Bolivia: 4.00 p.m.
  • Venezuela: 4.00 p.m.
  • Paraguay: 4.00 p.m.
  • Chile: 5.00 p.m.
  • Argentina: 5.00 p.m.
  • Uruguay: 5.00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 5.00 p.m.
  • México (Ciudad de México): 2.00 p.m.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Olympiakos por Champions League?

Desde Perú, tienes la opción de seguir este partidazo por la señal de ESPN y vía streaming por Disney Plus. Sin embargo, si no puedes ver el encuentro por estas opciones, La República Deportes te llevará el minuto a minuto para que no te pierdas nada relacionado a tu equipo favorito.

Posibles alineaciones de Real Madrid vs Olympiakos

  • Olympiakos: Tzolakis, Costinham, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Mouzakitis, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi
  • Real Madrid: Lunin, Carreras, Tchouaméni, Asencio, Alexander Arnold, Vinicius, Valverde, Camavinga, Guler, Mbappé, Bellingham

PUEDES VER: Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

lr.pe

Últimos enfrentamientos entre Real Madrid vs Olympiakos

  • Real Madrid 3–0 Olympiacos | 26.10.1999 – Champions League
  • Real Madrid 2–1 Olympiacos | 28.09.2005 – Champions League
  • Olympiacos 2–1 Real Madrid | 06.12.2005 – Champions League
  • Real Madrid 4–2 Olympiacos | 24.10.2007 – Champions League
  • Olympiacos 0–0 Real Madrid | 06.11.2007 – Champions League

Principales cuotas para el Real Madrid vs Olympiakos

  • Betsson: gana Olympiakos (6.60), empate (4.95), gana Real Madrid (1.47)
  • Betano: gana Olympiakos (6.30), empate (5.10), gana Real Madrid (1.50)
  • bet365: gana Olympiakos (5.75), empate (5.00), gana Real Madrid (1.45)
  • 1xBet: gana Olympiakos (7.01), empate (5.03), gana Real Madrid (1.48)
  • Coolbet: gana Olympiakos (7.25), empate (5.00), gana Real Madrid (1.44)
