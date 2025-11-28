FC Barcelona vs Alavés EN VIVO por LaLiga EA jornada 14: ¿a qué y dónde ver el partido?

HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Barcelona se enfrenta al Alavés en la jornada 14 de LaLiga este sábado 29 a las 10.15 a.m. (hora peruana), donde buscará recuperar de su derrota 3-0 contra el Chelsea en la Champions League.

Barcelona vs Alavés por LaLiga EA EN VIVO y DIRECTO. Este encuentro por la jornada 14 del torneo español se llevará a cabo este sábado 29, desde las 10.15 a.m. (hora peruana) y promete ser emocionante, pues los blaugranas llegan a este partido tras caer derrotados 3-0 ante el Chelsea por la Champions League, por lo que buscarán una victoria que les permita superar este trago amargo. El compromiso se podrá seguir por DirecTV y vía streaming por DGO. Además, tienes la opción de seguir el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Los enfrentamientos entre estos dos equipos, en su mayoría, suelen tener más de dos goles en el marcador, por lo que se espera un partido lleno de emociones. No obstante, el Barcelona está obligado a ganar para meterle presión al Real Madrid, que actualmente le lleva un punto de ventaja.

¿A qué hora es el Barcelona vs Alavés por LaLiga?

El partido, desde territorio peruano, se jugará a las 10.15 a. m. (hora peruana). A continuación, te dejamos los horarios para otros países en caso te encuentres fuera del Perú.

  • Perú: 10.15 a. m.
  • Colombia: 10.15 a. m.
  • Ecuador: 10.15 a. m.
  • México (CDMX): 9.15 a. m.
  • Bolivia: 11.15 a. m.
  • Venezuela: 11.15 a. m.
  • Paraguay: 12.15 p. m.
  • Chile: 12.15 p. m.
  • Argentina: 12.15 p. m.
  • Uruguay: 12.15 p. m.
  • Brasil (Brasilia): 12.15 p. m.
  • Estados Unidos: 11.15 a. m.
  • España: 4.15 p. m.

Ver Barcelona vs Alavés por LaLiga

Este partidazo por la jornada 13 se podrá seguir por la señal de DirecTV, y vía online por DGO. Si no tienes estas opciones, puedes seguirlo aquí, en La República Deportes que te llevará desde la previa hasta el minuto a minuto del encuentro.

¿Cuándo juega Barcelona vs Alavés por LaLiga?

Este partido se llevará a cabo mañana, sábado 29, en el estadio Camp Nou, que tiene una capacidad para 99.354 espectadores. El árbitro encargado del encuentro será Miguel Ángel Ortiz Arias.

Principales cuotas para el Barcelona vs Alavés

  • Betsson: gana Barcelona (1.19), empate (7.90), gana Alavés (12.50)
  • Betano: gana Barcelona (1.23), empate (6.90), gana Alavés (15.50)
  • bet365: gana Barcelona (1.22), empate (6.50), gana Alavés (12.00)
  • 1xBet: gana Barcelona (1.25), empate (7.19), gana Alavés (13.40)
  • Coolbet: gana Barcelona (1.22), empate (7.50), gana Alavés (13.00)

Posibles alineaciones de Barcelona y Alavés

  • Barcelona: Balde, Casadó, Raphinha, García, Cubarsí, Olmo, Torres, de Jong, Lamine, Koundé, García
  • Alavés: Suárez, Jonny, Martínez, Blanco, Tenaglia, Ibáñez, Pacheco, Boyé, Aleñá, Parada, Sivera

Últimos enfrentamientos entre Barcelona y Alavés

  • Barcelona 1–0 Alavés | 02.02.2025 – La Liga
  • Alavés 0–3 Barcelona | 06.10.2024 – La Liga
  • Alavés 1–3 Barcelona | 03.02.2024 – La Liga
  • Barcelona 2–1 Alavés | 12.11.2023 – La Liga
  • Alavés 0–1 Barcelona | 23.01.2022 – La Liga
