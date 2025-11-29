Universitario logró el histórico tricampeonato de forma contundente con Jorge Fossati a la cabeza, aunque algunos jugadores desentonaron. El fichaje de Diego Churín generó dudas desde el principio, ya que no se encontraba en su mejor versión y sintió la presión de estar en un club grande como la 'U'. El club 'crema' posteó en sus redes un emotivo mensaje con dedicatoria: "Gracias por tu garra".

Además, el veterano '9' tuvo que competir con la mejor versión de Álex Valera y nunca pudo alcanzarlo e incluso la juventud del 'Tunche' Rivera superó a Churín con buenas intervenciones desde el banco de suplentes. La directiva buscará un '9' que le haga competencia a Valera.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Universitario a Diego Churín?

Churín apareció en algunos partidos importantes, en el Estadio Monumental, con goles en la Liga 1. "Agradecemos el profesionalismo, compromiso y la experiencia de Diego Churin, fundamentales en la obtención de nuestra estrella 29", posteó la 'U' en 'X'. Además, postearon un video con sus anotaciones, acompañado del mensaje: "Éxitos en tus próximos desafíos, Diegote". Sin duda, la parte más emotivo fue la foto celebrando como Erling Haaland.

¿Cómo le fue a Diego Churín en Universitario?

Churín se despide de Universitario luego de una temporada en la que no logró mostrar su mejor rendimiento. El exfutbolista de Cerro Porteño jugó 28 partidos oficiales, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2025. El atacante de 35 años anotó 5 veces en 22 encuentros disputados en la Liga 1, aunque solo fue titular en seis de ellos. Sus tantos se registraron frente a equipos como Juan Pablo II, Comerciantes Unidos, UTC, Alianza UDH y Sporting Cristal.