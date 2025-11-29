HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Deportes

Universitario dedica emotivo mensaje a Diego Churín en su despedida tras conseguir el tricampeonato: "Gracias por tu garra"

El tricampeón de la Liga 1 agradeció el esfuerzo de Diego Churín por defender los colores 'cremas' y confirmó la salida del delantero de 35 años.

La 'U' se despidió del experimentado Diego Churín. Foto: Lr/Universitario
Universitario logró el histórico tricampeonato de forma contundente con Jorge Fossati a la cabeza, aunque algunos jugadores desentonaron. El fichaje de Diego Churín generó dudas desde el principio, ya que no se encontraba en su mejor versión y sintió la presión de estar en un club grande como la 'U'. El club 'crema' posteó en sus redes un emotivo mensaje con dedicatoria: "Gracias por tu garra".

Además, el veterano '9' tuvo que competir con la mejor versión de Álex Valera y nunca pudo alcanzarlo e incluso la juventud del 'Tunche' Rivera superó a Churín con buenas intervenciones desde el banco de suplentes. La directiva buscará un '9' que le haga competencia a Valera.

PUEDES VER: 'Puma' Carranza revela motivo por el que Hernán Barcos no seguiría en Alianza Lima: "Yo creo que se enterró solo"

lr.pe

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Universitario a Diego Churín?

Churín apareció en algunos partidos importantes, en el Estadio Monumental, con goles en la Liga 1. "Agradecemos el profesionalismo, compromiso y la experiencia de Diego Churin, fundamentales en la obtención de nuestra estrella 29", posteó la 'U' en 'X'. Además, postearon un video con sus anotaciones, acompañado del mensaje: "Éxitos en tus próximos desafíos, Diegote". Sin duda, la parte más emotivo fue la foto celebrando como Erling Haaland.

larepublica.pe

PUEDES VER: Reimond Manco expone el contundente motivo por el que Alianza Lima no campeona: "Salir de fiestas en los últimos 3 años"

lr.pe

¿Cómo le fue a Diego Churín en Universitario?

Churín se despide de Universitario luego de una temporada en la que no logró mostrar su mejor rendimiento. El exfutbolista de Cerro Porteño jugó 28 partidos oficiales, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2025. El atacante de 35 años anotó 5 veces en 22 encuentros disputados en la Liga 1, aunque solo fue titular en seis de ellos. Sus tantos se registraron frente a equipos como Juan Pablo II, Comerciantes Unidos, UTC, Alianza UDH y Sporting Cristal.

