HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Deportes

Hinchas de Flamengo y Palmeiras causan caos en calles de Lima: se agarraron a golpes previo a la final de la Copa Libertadores

A pocos días de disputarse la final de la Copa Libertadores 2025 en el Monumental de Ate, se registraron enfrentamientos entre hinchas brasileños en el distrito de Miraflores.

Flamengo y Palmeiras se volverán a ver las caras en una final de Copa Libertadores. Foto: composición LR/Twitter/Canaldegira
Flamengo y Palmeiras se volverán a ver las caras en una final de Copa Libertadores. Foto: composición LR/Twitter/Canaldegira

Los hinchas brasileños empezaron a llegar a la capital para disfrutar una nueva edición de la final de la Copa Libertadores 2025. A pesar de la expectativa que genera el partidazo entre Flamengo y Palmeiras, la calles de Lima presenciaron un lamentable episodio de violencia que involucró a aficionados de ambos clubes.

A través de las redes sociales se registraron una serie de incidentes, los cuales tuvieron lugar en el distrito de Miraflores ante la presencia de varios transeúntes.

PUEDES VER: Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

lr.pe

Hinchas de Flamengo y Palmeiras se pelean en Lima

En un primer video se aprecia a los seguidores de ambos clubes agarrándose a golpes en las calles de Miraflores. Por otra parte, uno de los clips muestra a sujetos lanzando piedras en horas de la noche.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2025, que la disputarán Flamengo y Palmeiras, tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora brasileña).

Banner oficial de la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: Conmebol.

Banner oficial de la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: Conmebol.

PUEDES VER: Paolo Guerrero es nuevo fichaje de la Kings League de Ibai y Gerard Piqué: será presidente de la selección peruana

lr.pe

Canal de TV para ver la final de la Copa Libertadores

La transmisión por TV del Flamengo vs Palmeiras estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Disney Premium.

¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores?

El Estadio Monumental de Ate volverá a ser sede de una final de Copa Libertadores después de 6 años. En el 2019, el recinto de Universitario de Deportes albergó el partido entre Flamengo y River Plate, el cual terminó con un agónico triunfo del 'Mengao'.

Notas relacionadas
Final de Copa Libertadores en Lima: 50.000 turistas y un impacto económico de US$75 millones, proyecta Mincetur

Final de Copa Libertadores en Lima: 50.000 turistas y un impacto económico de US$75 millones, proyecta Mincetur

LEER MÁS
¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

LEER MÁS
Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

Flamengo entrenará en Matute y Palmeiras en la Videna como preparación para la final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

Revelan qué puso el árbitro en su informe sobre la expulsión de Carlos Zambrano con Alianza Lima: "Es una conducta antideportiva"

LEER MÁS
Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

LEER MÁS
Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: "Uno me puede atar los cordones, otro..."

Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: "Uno me puede atar los cordones, otro..."

LEER MÁS
Raúl Fernández quedó decepcionado de Ricardo Gareca porque la selección peruana le dio la espalda: "Nunca hubo un respeto hacia mi persona"

Raúl Fernández quedó decepcionado de Ricardo Gareca porque la selección peruana le dio la espalda: "Nunca hubo un respeto hacia mi persona"

LEER MÁS
Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Barcelona vs Chelsea EN VIVO HOY vía ESPN: horario de transmisión del partido de Champions League

Barcelona vs Chelsea EN VIVO HOY vía ESPN: horario de transmisión del partido de Champions League

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Deportes

Barcelona vs Chelsea EN VIVO HOY vía ESPN: horario de transmisión del partido de Champions League

Fichajes de Alianza Lima, últimas noticias: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito en la Liga 1 2026

Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025