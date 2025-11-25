Flamengo y Palmeiras se volverán a ver las caras en una final de Copa Libertadores. Foto: composición LR/Twitter/Canaldegira

Flamengo y Palmeiras se volverán a ver las caras en una final de Copa Libertadores. Foto: composición LR/Twitter/Canaldegira

Los hinchas brasileños empezaron a llegar a la capital para disfrutar una nueva edición de la final de la Copa Libertadores 2025. A pesar de la expectativa que genera el partidazo entre Flamengo y Palmeiras, la calles de Lima presenciaron un lamentable episodio de violencia que involucró a aficionados de ambos clubes.

A través de las redes sociales se registraron una serie de incidentes, los cuales tuvieron lugar en el distrito de Miraflores ante la presencia de varios transeúntes.

Hinchas de Flamengo y Palmeiras se pelean en Lima

En un primer video se aprecia a los seguidores de ambos clubes agarrándose a golpes en las calles de Miraflores. Por otra parte, uno de los clips muestra a sujetos lanzando piedras en horas de la noche.

¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?

La final de la Copa Libertadores 2025, que la disputarán Flamengo y Palmeiras, tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora brasileña).

Banner oficial de la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: Conmebol.

Canal de TV para ver la final de la Copa Libertadores

La transmisión por TV del Flamengo vs Palmeiras estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Disney Premium.

¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores?

El Estadio Monumental de Ate volverá a ser sede de una final de Copa Libertadores después de 6 años. En el 2019, el recinto de Universitario de Deportes albergó el partido entre Flamengo y River Plate, el cual terminó con un agónico triunfo del 'Mengao'.