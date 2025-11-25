Hinchas de Flamengo y Palmeiras causan caos en calles de Lima: se agarraron a golpes previo a la final de la Copa Libertadores
A pocos días de disputarse la final de la Copa Libertadores 2025 en el Monumental de Ate, se registraron enfrentamientos entre hinchas brasileños en el distrito de Miraflores.
Los hinchas brasileños empezaron a llegar a la capital para disfrutar una nueva edición de la final de la Copa Libertadores 2025. A pesar de la expectativa que genera el partidazo entre Flamengo y Palmeiras, la calles de Lima presenciaron un lamentable episodio de violencia que involucró a aficionados de ambos clubes.
A través de las redes sociales se registraron una serie de incidentes, los cuales tuvieron lugar en el distrito de Miraflores ante la presencia de varios transeúntes.
Hinchas de Flamengo y Palmeiras se pelean en Lima
En un primer video se aprecia a los seguidores de ambos clubes agarrándose a golpes en las calles de Miraflores. Por otra parte, uno de los clips muestra a sujetos lanzando piedras en horas de la noche.
¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores?
La final de la Copa Libertadores 2025, que la disputarán Flamengo y Palmeiras, tendrá lugar el próximo sábado 29 de noviembre a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana) y 6.00 p. m. (hora brasileña).
Banner oficial de la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: Conmebol.
Canal de TV para ver la final de la Copa Libertadores
La transmisión por TV del Flamengo vs Palmeiras estará a cargo del canal ESPN en Sudamérica, excepto Argentina, donde será televisado por Fox Sports (cable) y Disney Premium.
¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores?
El Estadio Monumental de Ate volverá a ser sede de una final de Copa Libertadores después de 6 años. En el 2019, el recinto de Universitario de Deportes albergó el partido entre Flamengo y River Plate, el cual terminó con un agónico triunfo del 'Mengao'.