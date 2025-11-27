La novela terminó. Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima a pesar de todo lo que hizo por el equipo. La inesperada salida del 'Pirata' generó controversia en la hinchada aliancista, ya que están dejando ir al máximo goleador extranjero y pieza clave para disputar la Copa Libertadores. El experimentado delantero hizo historia en el popular club de La Victoria, ya que los íntimos nunca habían llegado tan lejos en Copa Sudamericana y el esperado bicampeonato en Liga 1.

Sin duda, el final de Barcos en Alianza Lima permite soñar a otros clubes con el experimentado goleador. Justamente, 2 clubes de la Liga 1 lo tienen en mente para la próxima temporada. La directiva aliancista lo dejó ir por su avanzada edad, pero Sport Boys y Sporting Cristal lo pretenden.

¿Sporting Cristal quiere fichar a Hernán Barcos?

El club del Rímac tuvo una temporada para el olvido. Por este motivo, los 'celestes' quieren un '9' efectivo y que también lidere al equipo. Este año, salvo algunos partidos, Sporting Cristal careció de gol y no pudo tapar el hueco que dejó Martín Cauteruccio. Asimismo, Barcos calzaría perfectamente con los jóvenes extremos que tienen los 'cerverceros' e incluso en el 1-4-4-2 con Irvin Ávila jugando como segundo punta.

"Hernán Barcos fue ofrecido a Sporting Cristal y no ocuparía plaza de extranjero. Hubo conversaciones, pero de momento no hay avances", reveló el periodista Denilson Barrenechea en 'A Presión'.

¿Cómo le fue a Hernán Barcos en Alianza Lima?

El ‘Pirata’ registró un total de 187 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul, anotó 76 goles y firmó 21 asistencias (61 tantos en Liga 1, 7 en Copa Libertadores, 1 en Copa Sudamericana y 1 en Copa Bicentenario). Este destacado desempeño lo convirtió en el máximo goleador extranjero en la historia del club y lo posicionó entre los diez máximos artilleros de Alianza Lima. Además, fue bicampeón de la Liga 1 en las temporadas 2021 y 2022 e incluso fue pieza clave a nivel internacional.

Emotivo mensaje de la esposa de Hernán Barcos tras su salida de Alianza Lima

Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre orgullosos de vos. ¡Siempre a tu lado!", posteó en su cuenta de Instagram.