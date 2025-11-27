Faltan pocos días para la gran final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará en el estadio Monumental y tendrá como protagonistas a Flamengo y Palmeiras, dos equipos que han hecho bien las cosas y lo dejarán todo para levantar el tan ansiado trofeo. Sin embargo, más allá de lo deportivo, se vivió un hecho lamentable por parte de algunos hinchas del conjunto rojinegro.

Durante una transmisión desde el Aeropuerto Internacional de Galeão, la reportera de Globo, Duda Dalponte, sufrió varios tirones de cabello mientras cubría la despedida de Flamengo rumbo a Lima. Esto provocó la inmediata reacción de la periodista, quien no dudó en encarar a la persona que estaba realizando estos actos. El incidente generó indignación en redes sociales, donde numerosos internautas criticaron el comportamiento de estos aficionados.

Hinchas de Flamengo agreden a periodista brasileña

En las imágenes se aprecia que, mientras Duda estaba en vivo comentando la despedida del equipo de Flamengo, varias personas comenzaron a jalarle el cabello. Esto ocurrió hasta en tres ocasiones, y en una de ellas la periodista reaccionó molesta y encaró a quien estaba realizando estos actos.

Duda Dalpone sobre lo sucedido con los hinchas de Flamengo: "Es lamentable"

Mediante redes sociales, la periodista no dudó en manifestarse por lo sucedido, lamentando y condenando los hechos.

“La primera vez que tiraron, pensé que era intencional. La segunda vez, entendí que era a propósito, y luego, la tercera vez, me di la vuelta para intentar entender qué estaba pasando para intentar averiguar quién lo estaba haciendo”, empezó diciendo.

"Me han tirado bebidas, me han tirado pintura, me han quitado los auriculares sin querer, y todo eso es parte del juego. Pero hay cosas que no son bromas, que no son solo emoción. Hay cosas que son agresión, y lo que pasó hoy fue agresión. Es una situación lamentable; me entristeció mucho haber vivido esto y que siga sucediendo", complementó la brasileña.

"Espero que esto no vuelva a ocurrir, que sirva de lección. Para que quienes faltan al respeto a los periodistas en la calle, que trabajan principalmente con mujeres, de alguna manera se den cuenta. Pero el objetivo principal de este video es decir que estoy bien, que disfruto mucho haciendo esto, estando en la calle, mostrando las celebraciones de la afición, y que seguiré haciéndolo", sentenció.