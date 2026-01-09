HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fútbol Peruano

Universitario vs Alianza Lima: ¿cuándo se jugará el primer clásico del fútbol peruano en 2026?

Tras el sorteo del fixture de la Liga 1 2026, quedaron definidas las fechas en las que Universitario y Alianza Lima jugarán el clásico por el Torneo Apertura.

Ya se conoce en qué fecha del Torneo Apertura se jugará el primer clásico de la temporada 2026. Foto: composición LR/Instagram
Ya se conoce en qué fecha del Torneo Apertura se jugará el primer clásico de la temporada 2026. Foto: composición LR/Instagram

Este viernes 9 de enero se llevó a cabo el fixture de la Liga 1 2026, en la cual 18 equipos lucharán por llegar a lo más alto del campeonato peruano, entre ellos los recién ascendidos FC Cajamarca y CD Moquegua. No obstante, para los hinchas existe un único partido que los hace vibrar y emocionar, y este es el clásico del Perú: Universitario de Deportes contra Alianza Lima, para el cual ya se conoce la fecha.

La 'U' y los blanquiazules protagonizarán el primer clásico del año en la fecha 9 del Torneo Apertura. Como la localía recaerá en el equipo crema, el partido se disputará en el Estadio Monumental U Marathon.

PUEDES VER: Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

El partido entre Alianza y la 'U' se jugará en la novena jornada, según el fixture de la Liga 1. Se espera un compromiso emocionante de principio a fin para los amante del fútbol.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?

Para este partido, los encargados de llevar la transmisión completa de los cremas y blanquiazules estará a cargo de L1 Max, canal que cuenta con los derechos televisión del torneo local. Además, tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes donde te llevaremos el minuto a minuto.

Historial de partidos entre Universitario vs Alianza Lima

En el último tiempo, los enfrentamientos entre Universitario y Alianza Lima han sido bastante parejos, ya que no se ha marcado una gran diferencia en los resultados. No obstante, la ‘U’ llega a este compromiso con más victorias frente a los íntimos.

  • 24/08/2025 (Liga 1): Universitario 0–0 Alianza Lima
  • 05/04/2025 (Liga 1): Alianza Lima 1–1 Universitario
  • 26/07/2024 (Liga 1): Universitario 2–1 Alianza Lima
  • 10/02/2024 (Liga 1): Alianza Lima 0–1 Universitario
  • 08/11/2023 (Liga 1): Alianza Lima 0–2 Universitario

PUEDES VER: Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

lr.pe

Refuerzos de Universitario

  • Héctor Fértoli
  • Sekou Gassama
  • Caín Fara

Refuerzos de Alianza Lima

  • Luis Advíncula
  • Mateo Antoni
  • Jairo Vélez
  • Luis Ramos
  • Cristian Carbajal
  • D'Alessandro Montenegro
  • Alejandro Duarte
  • Federico Girotti
Notas relacionadas
Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

LEER MÁS
Luis Advíncula llegó al Perú y rompió su silencio tras ser nuevo jugador de Alianza Lima: "Después hablaré"

Luis Advíncula llegó al Perú y rompió su silencio tras ser nuevo jugador de Alianza Lima: "Después hablaré"

LEER MÁS
Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fixture de la Liga 1 2026: así se jugará la nueva temporada del fútbol peruano

Fixture de la Liga 1 2026: así se jugará la nueva temporada del fútbol peruano

LEER MÁS
Alianza Lima anuncia a Luis Advíncula con peculiar mensaje: "Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas"

Alianza Lima anuncia a Luis Advíncula con peculiar mensaje: "Cuando el corazón es blanquiazul, pasan estas cosas"

LEER MÁS
Fixture de Alianza Lima Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de Alianza en el fútbol peruano

Fixture de Alianza Lima Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de Alianza en el fútbol peruano

LEER MÁS
Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

LEER MÁS
Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Fútbol Peruano

Sorteo del fixture de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: ¿a qué hora conoceremos el calendario de partidos del fútbol peruano?

Carlos Zambrano contó cómo han recibido a Jairo Vélez en Alianza Lima: "Venía del equipo contrario"

Universitario responde a la FPF y respalda postura de Álvaro Barco: "Una preocupación legítima"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025