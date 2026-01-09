Universitario vs Alianza Lima: ¿cuándo se jugará el primer clásico del fútbol peruano en 2026?
Tras el sorteo del fixture de la Liga 1 2026, quedaron definidas las fechas en las que Universitario y Alianza Lima jugarán el clásico por el Torneo Apertura.
Este viernes 9 de enero se llevó a cabo el fixture de la Liga 1 2026, en la cual 18 equipos lucharán por llegar a lo más alto del campeonato peruano, entre ellos los recién ascendidos FC Cajamarca y CD Moquegua. No obstante, para los hinchas existe un único partido que los hace vibrar y emocionar, y este es el clásico del Perú: Universitario de Deportes contra Alianza Lima, para el cual ya se conoce la fecha.
La 'U' y los blanquiazules protagonizarán el primer clásico del año en la fecha 9 del Torneo Apertura. Como la localía recaerá en el equipo crema, el partido se disputará en el Estadio Monumental U Marathon.
¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?
El partido entre Alianza y la 'U' se jugará en la novena jornada, según el fixture de la Liga 1. Se espera un compromiso emocionante de principio a fin para los amante del fútbol.
¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?
Para este partido, los encargados de llevar la transmisión completa de los cremas y blanquiazules estará a cargo de L1 Max, canal que cuenta con los derechos televisión del torneo local. Además, tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes donde te llevaremos el minuto a minuto.
Historial de partidos entre Universitario vs Alianza Lima
En el último tiempo, los enfrentamientos entre Universitario y Alianza Lima han sido bastante parejos, ya que no se ha marcado una gran diferencia en los resultados. No obstante, la ‘U’ llega a este compromiso con más victorias frente a los íntimos.
- 24/08/2025 (Liga 1): Universitario 0–0 Alianza Lima
- 05/04/2025 (Liga 1): Alianza Lima 1–1 Universitario
- 26/07/2024 (Liga 1): Universitario 2–1 Alianza Lima
- 10/02/2024 (Liga 1): Alianza Lima 0–1 Universitario
- 08/11/2023 (Liga 1): Alianza Lima 0–2 Universitario
Refuerzos de Universitario
- Héctor Fértoli
- Sekou Gassama
- Caín Fara
Refuerzos de Alianza Lima
- Luis Advíncula
- Mateo Antoni
- Jairo Vélez
- Luis Ramos
- Cristian Carbajal
- D'Alessandro Montenegro
- Alejandro Duarte
- Federico Girotti