Ya se conoce en qué fecha del Torneo Apertura se jugará el primer clásico de la temporada 2026. Foto: composición LR/Instagram

Este viernes 9 de enero se llevó a cabo el fixture de la Liga 1 2026, en la cual 18 equipos lucharán por llegar a lo más alto del campeonato peruano, entre ellos los recién ascendidos FC Cajamarca y CD Moquegua. No obstante, para los hinchas existe un único partido que los hace vibrar y emocionar, y este es el clásico del Perú: Universitario de Deportes contra Alianza Lima, para el cual ya se conoce la fecha.

La 'U' y los blanquiazules protagonizarán el primer clásico del año en la fecha 9 del Torneo Apertura. Como la localía recaerá en el equipo crema, el partido se disputará en el Estadio Monumental U Marathon.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

El partido entre Alianza y la 'U' se jugará en la novena jornada, según el fixture de la Liga 1. Se espera un compromiso emocionante de principio a fin para los amante del fútbol.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?

Para este partido, los encargados de llevar la transmisión completa de los cremas y blanquiazules estará a cargo de L1 Max, canal que cuenta con los derechos televisión del torneo local. Además, tienes la opción de seguirlo aquí, en La República Deportes donde te llevaremos el minuto a minuto.

Historial de partidos entre Universitario vs Alianza Lima

En el último tiempo, los enfrentamientos entre Universitario y Alianza Lima han sido bastante parejos, ya que no se ha marcado una gran diferencia en los resultados. No obstante, la ‘U’ llega a este compromiso con más victorias frente a los íntimos.

24/08/2025 (Liga 1): Universitario 0–0 Alianza Lima

05/04/2025 (Liga 1): Alianza Lima 1–1 Universitario

26/07/2024 (Liga 1): Universitario 2–1 Alianza Lima

10/02/2024 (Liga 1): Alianza Lima 0–1 Universitario

08/11/2023 (Liga 1): Alianza Lima 0–2 Universitario

Refuerzos de Universitario

Héctor Fértoli

Sekou Gassama

Caín Fara

Refuerzos de Alianza Lima