Hace unos días, en una reciente edición de 'Enfocados', estuvieron como invitados Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo, jugadores de Universitario de Deportes. El programa, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, estuvo lleno de anécdotas y conversaciones sobre temas futbolísticos, incluyendo comparaciones. En un momento, durante la charla, Riveros respondió sobre las comparaciones que le hacen con el mítico defensor argentino Carlos Galván, donde el paraguayo señaló que, aunque lo consideran histórico en la U, él ha ganado 3 títulos.

En este contexto, durante el programa 'Chorrigolazos', el exjugador de Sporting Cristal, Roberto Palacios, dio su opinión sobre el tema. Fue muy determinante al señalar que Riveros estaba equivocado, pues uno puede conseguir títulos, incluso siendo suplente, y afirmó que se queda con el ‘Negro’ por la capacidad que tenía para manejar al equipo.

'Chorri' Palacios y su postura ante la controversia entre Galván y Riveros

En sus palabras, Palacios señaló que Galván muy pocas veces se equivocaba durante los partidos, además de destacar su liderazgo.

"Aquí la gente se equivoca. Tú puedes conseguir títulos hasta en la banca, ósea porque has conseguido un título, vas a ser mejor que uno. Es la capacidad, la calidad y la forma de jugar, eso es lo que tiene que hablar. Yo en verdad, con todo el respeto que se merece Riveros, pero si comparas, yo me quedo con Galván a donde vayas. Por la capacidad, por la forma que él manejaba al equipo, por lo que él mostraba. Muy poco tú lo veías errar porque no puede errar los defensores y por esa parte voy", fueron las palabras del 'Chorri'.

¿Qué dijo Williams Riveros sobre Carlos Galván?

Riveros contestó sin tapujos. En principio, fue cordial con Galván, a quien reconoce como un gran jugador que pasó por Universitario. Sin embargo, señaló que él también alcanzó la gloria con el club.

"Él es histórico acá porque ganó un título, creo y yo gané 3 títulos", fue lo que contestó Riveros tras las comparaciones. Posteriormente, Aldo Corzo añadió: "Galván bien ah, pero para mí Galliquio estaba en el top".

Carlos Galván le contesta a Riveros, Corzo y Di Bendetto

Carlos Galván prefirió no profundizar en el tema y lanzó un mensaje 'picante' dirigido a los tres defensores de Universitario de Deportes. A pesar de sus palabras, aseguró que no tiene ningún inconveniente personal con ninguno de ellos.

"Déjame contestar. Uno me puede atar los cordones, el otro lustrar los zapatos y el otro cambiar los toperoles", manifestó el experimentado exdefensor argentino en el programa 'A Presión'.