Williams Riveros respondió tajante sobre comparaciones con Carlos Galván en Universitario: "Yo tengo 3 títulos"

El defensor paraguayo sacó a relucir su tricampeonato con Universitario después de ser consultado acerca de las constantes comparaciones que le realizan con el 'Negro' Galván.

Williams Riveros respondió a las comparaciones con Carlos Galván. Foto: composición LR/Enfocados/Doble Punta
Williams Riveros, Matías Di Benedetto y Aldo Corzo serán los próximos invitados de 'Enfocados'. El programa que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola contará con los tricampeones del fútbol peruano para contar momentos inéditos que vivieron en Universitario. En el adelanto de la entrevista, el defensor paraguayo es consultado sobre las constantes comparaciones con Carlos Galván y tuvo una tajante respuesta.

Desde el 2023, un sector de la hinchada merengue comenzó a comparar a Riveros con Galván por su forma de defender. Algunos se decantan por 'Tarzán', mientras que otros argumentan que el 'Negro' tuvo mayor impacto en la 'U'. Sea como fuese, el actual jugador crema se pronunció al respecto.

PUEDES VER: Paolo Guerrero bromeó a Pedro Aquino después de negarse a decir "Arriba Alianza Lima": No te voy a saludar

Williams Riveros contesta a las comparaciones con 'Negro' Galván en Universitario

Riveros contestó sin tapujos. En principio, fue cordial con Galván, a quien reconoce como un gran jugador que pasó por Universitario. Sin embargo, señaló que él también alcanzó la gloria con el club.

"Él es histórico acá porque ganó un título creo y yo gané 3 títulos", fue lo que contestó Riveros tras las comparaciones. Posteriormente, Aldo Corzo añadió: "Galván bien ah, pero para mí Galliquio estaba en el top".

PUEDES VER: Andrés Mendoza casi va a los golpes con periodista en vivo tras criticar a Jairo Concha: Fue un desastre con Perú

¿Qué ha dicho Carlos Galván sobre Williams Riveros?

Hace algunas semanas, Galván fue entrevistado para el programa 'Al Volante'. En este espacio, dirigido por la periodista Darinka Zumaeta, el exfutbolista fue consultado sobre Williams Riveros. Sin rodeos, aseguró que el paraguayo no es mejor que él.

"Lo que pasa es que hay gente que habla con el dolor, otros por que es hincha o porque nunca me vio jugar, hay muchas versiones. Yo los dejo hablar. Sé la carrera que hice, por dónde pasé, por dónde jugué y por dónde campeoné. Sin embargo, no me llama la atención porque sé que si yo hubiese llegado a la edad de Riveros a Perú, ahí sí iba a ser diferente. La descocía porque con 28 años estaba en mi prime jugando en Brasil, así que iba a ser totalmente diferente. Me iban a ver en un prime mío", sostuvo.

"Si a la gente le gustó lo que era ahí, era totalmente distinto. Para mí, Riveros no es mejor que yo, sin duda. A veces, la gente dice por estadísticas es mejor, pero estamos hablando de juego porque sino, Jorge Araujo, Pajuelo y el 'Cheta' (Domínguez), que salieron tricampeón también, serían mejor que yo. Ya por carrera es diferente", recalcó.

