HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?
Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?      
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?     
Deportes

¡Escándalo en la Premier League! Futbolista del Everton se fue expulsado de manera insólita por agredir a su propio compañero

A pesar de haberse quedado con un jugador menos, el Everton supo cómo superar los obstáculos y salir victorioso en Old Trafford por la mínima diferencia.

Gana Gueye fue expulsado de manera insólita por agredir a su propio compañero.
Gana Gueye fue expulsado de manera insólita por agredir a su propio compañero. | Foto: composición LR/The Independent

Un hecho insólito ocurrió en la jornada 12 de la Premier League, durante el cotejo entre el Manchester United y el Everton. El partido, disputado en el estadio Old Trafford, fue testigo de un momento nunca antes visto: el jugador del conjunto de los 'Toffees', el senegalés Idrissa Gana Gueye, fue expulsado tras agredir a su propio compañero de equipo, Michael Keane.

La acción se convirtió rápidamente en tema de debate entre los panelistas y se viralizó en las principales cadenas de televisión especializadas en transmitir los partidos más importantes de una de las mejores ligas del mundo.

PUEDES VER: Tottenham se quedó con la gloria de la Europa League al vencer con lo justo al Manchester United

lr.pe

¿Cómo sucedió la expulsión de Gana Gueye?

Cuando el partido recién comenzaba y apenas se jugaban 13 minutos, las imágenes de televisión captaron el momento exacto en que Idrissa Gana Gueye tuvo una discusión con su compañero Michael Keane. La acalorada pelea subió de tono hasta que el senegalés le dio una cachetada frente a la atenta mirada del equipo, incluido el portero y capitán Jordan Pickford, quien intentó separarlos para evitar consecuencias mayores. Sin embargo, el árbitro principal del encuentro, Tony Harrington, no lo pensó dos veces y, tras observar la situación entre ambos jugadores del Everton, expulsó con tarjeta roja al exfutbolista del Paris Saint-Germain.

A pesar de la expulsión de Gana Gueye y de quedarse con diez jugadores, el Everton mantuvo la calma para afrontar lo que restaba del partido ante un Manchester United que contaba con la ventaja numérica y el respaldo constante de su hinchada como local.

PUEDES VER: Arsenal sufrió, pero ganó: gunners derrotaron 1-0 a Manchester United por la primera fecha de la Premier League 2025-2026

lr.pe

El triunfo del Everton con diez jugadores ante el Manchester United

Lejos de verse superado en el aspecto futbolístico, el equipo dirigido por David Moyes supo sobreponerse a los obstáculos tras la insólita expulsión de uno de sus jugadores. El conjunto encontró en Kiernan Dewsbury-Hall al futbolista determinante para marcar la diferencia: fue él quien, a los 29 minutos del primer tiempo, anotó el único tanto del encuentro y selló la victoria frente a los 'Red Devils', que llegaban con cinco partidos sin conocer la derrota.

La heroica victoria del Everton dejó a los 'Toffees' en el puesto 11 de la Premier League, con 18 unidades. Por su parte, el Manchester United desaprovechó una oportunidad de oro para escalar posiciones y se mantuvo en mitad de tabla, también con 18 puntos.

Las disculpas de Gana Gueye

Tras el encuentro, el héroe del Everton, Kiernan Dewsbury-Hall, reveló que Gana Gueye pidió disculpas a todo el plantel por el altercado con Michael Keane, quien quedó sorprendido y fastidiado por lo sucedido.

''Era inevitable, pero se disculpo con todos nosotros al final del partido y dijo lo que tenía que decir...¡Ahora, a seguir adelante!, contó el autor del único tanto del encuentro.

Notas relacionadas
Manchester United se olvida del 'Dibu' Martínez y ficha a portero 9 años más joven por 21 millones de euros

Manchester United se olvida del 'Dibu' Martínez y ficha a portero 9 años más joven por 21 millones de euros

LEER MÁS
'Dibu' Martínez vuelve a entrar en los planes de Manchester United y podría ser su fichaje de última hora

'Dibu' Martínez vuelve a entrar en los planes de Manchester United y podría ser su fichaje de última hora

LEER MÁS
'Dibu' Martínez 'embistió' a Højlund y se ganó la tarjeta roja de manera directa en su último partido con Aston Villa

'Dibu' Martínez 'embistió' a Højlund y se ganó la tarjeta roja de manera directa en su último partido con Aston Villa

LEER MÁS
Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas de Palmeiras - Flamengo para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

Triunfo peruano: Zacarías Rivera, promesa y esperanza de la natación

LEER MÁS
Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

Puma Carranza revela que no volvería a convocar a Erick Noriega en la selección peruana: "Algunos juegan en Brasil y no dan la talla"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

Erick Noriega no volverá a jugar en el 2025: Gremio confirma que el peruano se rompió dos ligamentos del tobillo

LEER MÁS
Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

Fichajes de Universitario, últimas noticias: refuerzos y bajas del tricampeón en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Carlos Desio acusa deslealtad en Cienciano por no seguir y ser reemplazarlo apenas terminó el Clausura: "Yo puse la cara"

Carlos Desio acusa deslealtad en Cienciano por no seguir y ser reemplazarlo apenas terminó el Clausura: "Yo puse la cara"

LEER MÁS
Barcelona vs Chelsea: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Champions League 2025

Barcelona vs Chelsea: día, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 5 de la Champions League 2025

LEER MÁS
Carlos Zambrano rompe récord y se convierte en el jugador con más expulsiones en una temporada en Sudamérica

Carlos Zambrano rompe récord y se convierte en el jugador con más expulsiones en una temporada en Sudamérica

LEER MÁS
Reimond Manco sorprende al revelar la desgastada relación de Alianza Lima y Hernán Barcos: "No está bien visto por sus declaraciones"

Reimond Manco sorprende al revelar la desgastada relación de Alianza Lima y Hernán Barcos: "No está bien visto por sus declaraciones"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nuevo hallazgo arqueológico en Perú supera en antigüedad al observatorio solar de Chankillo, según el Ministerio de Cultura

Casa de Todos en el Cercado de Lima luce abandonada y con estructuras oxidadas tras reabrirse como refugio para mujeres luego de dos años

Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito para la Liga 1 2026

Deportes

Fichajes de Alianza Lima: altas, bajas y rumores del equipo de Néstor Gorosito para la Liga 1 2026

River Plate vs Racing EN VIVO HOY: horario y posibles alineaciones del partido por los octavos de final de la liga argentina 2025

Sebastián Britos luego de perder el invicto con Universitario por el Torneo Clausura: "No es fácil venir a jugar acá"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José Jerí insiste en proyecto de ley que crea el delito de información reservada

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

Jefe del INPE no pasará por prueba del polígrafo pese a denuncia de cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025