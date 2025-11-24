¡Escándalo en la Premier League! Futbolista del Everton se fue expulsado de manera insólita por agredir a su propio compañero

Un hecho insólito ocurrió en la jornada 12 de la Premier League, durante el cotejo entre el Manchester United y el Everton. El partido, disputado en el estadio Old Trafford, fue testigo de un momento nunca antes visto: el jugador del conjunto de los 'Toffees', el senegalés Idrissa Gana Gueye, fue expulsado tras agredir a su propio compañero de equipo, Michael Keane.

La acción se convirtió rápidamente en tema de debate entre los panelistas y se viralizó en las principales cadenas de televisión especializadas en transmitir los partidos más importantes de una de las mejores ligas del mundo.

¿Cómo sucedió la expulsión de Gana Gueye?

Cuando el partido recién comenzaba y apenas se jugaban 13 minutos, las imágenes de televisión captaron el momento exacto en que Idrissa Gana Gueye tuvo una discusión con su compañero Michael Keane. La acalorada pelea subió de tono hasta que el senegalés le dio una cachetada frente a la atenta mirada del equipo, incluido el portero y capitán Jordan Pickford, quien intentó separarlos para evitar consecuencias mayores. Sin embargo, el árbitro principal del encuentro, Tony Harrington, no lo pensó dos veces y, tras observar la situación entre ambos jugadores del Everton, expulsó con tarjeta roja al exfutbolista del Paris Saint-Germain.

A pesar de la expulsión de Gana Gueye y de quedarse con diez jugadores, el Everton mantuvo la calma para afrontar lo que restaba del partido ante un Manchester United que contaba con la ventaja numérica y el respaldo constante de su hinchada como local.

El triunfo del Everton con diez jugadores ante el Manchester United

Lejos de verse superado en el aspecto futbolístico, el equipo dirigido por David Moyes supo sobreponerse a los obstáculos tras la insólita expulsión de uno de sus jugadores. El conjunto encontró en Kiernan Dewsbury-Hall al futbolista determinante para marcar la diferencia: fue él quien, a los 29 minutos del primer tiempo, anotó el único tanto del encuentro y selló la victoria frente a los 'Red Devils', que llegaban con cinco partidos sin conocer la derrota.

La heroica victoria del Everton dejó a los 'Toffees' en el puesto 11 de la Premier League, con 18 unidades. Por su parte, el Manchester United desaprovechó una oportunidad de oro para escalar posiciones y se mantuvo en mitad de tabla, también con 18 puntos.

Las disculpas de Gana Gueye

Tras el encuentro, el héroe del Everton, Kiernan Dewsbury-Hall, reveló que Gana Gueye pidió disculpas a todo el plantel por el altercado con Michael Keane, quien quedó sorprendido y fastidiado por lo sucedido.

''Era inevitable, pero se disculpo con todos nosotros al final del partido y dijo lo que tenía que decir...¡Ahora, a seguir adelante!, contó el autor del único tanto del encuentro.