'Dibu' Martínez vuelve a entrar en los planes de Manchester United y podría ser su fichaje de última hora

Tras el papelón sufrido en la Carabao Cup, los diablos rojos van a la carga por el portero argentino a pocas horas para el cierre del mercado de pases en Europa.

'Dibu' Martínez ya había sido vinculado al Manchester United hace algunas semanas. Foto: composición de LR/AFP
'Dibu' Martínez ya había sido vinculado al Manchester United hace algunas semanas. Foto: composición de LR/AFP

Manchester United no quiere sufrir otra vergüenza como la que pasó el último miércoles, cuando fue eliminado de la Carabao Cup por un equipo de la cuarta división inglesa. Por ello, el cuadro de los diablos rojos ha vuelto a la carga por Emiliano 'Dibu' Martínez, portero al que ya había tentado hace algunas semanas.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, ambas partes ya han llegado a un acuerdo y solo resta definir los términos del posible traspaso con el Aston Villa, club dueño del pase del argentino. La operación será de suma prioridad, pues restan pocas horas para que cierre el mercado de fichajes del fútbol europeo.

PUEDES VER: Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League

lr.pe

¿Qué falta para que 'Dibu' Martínez fiche por Manchester United?

De acuerdo con Romano, la llegada de Martínez a Old Trafford está muy encaminada, siempre y cuando no se concrete la contratación de Senne Lammens, arquero belga de 23 años que milita en el Royal Antwerp de su país.

"Como se reveló en exclusiva esta mañana, 'Dibu' regresa como opción concreta para Manchester United si el acuerdo con Lammens no se concreta. Las conversaciones ya están muy avanzadas", detalló el comunicador desde sus redes sociales.

Cualquiera que sea la elección final, el United tendrá que darse prisa, pues el mercado de pases de verano en la Premier League cierra este lunes 1 de septiembre, a las 7.00 p. m. de Reino Unido. Pasada esa hora, no se podrán registrar nuevos ingresos.

PUEDES VER: Reimond Manco impacta al revelar la posible razón de Piero Quispe para fichar por Sydney FC: 'Lo digo como exfutbolista'

lr.pe

¿Por qué Manchester United quiere al 'Dibu' Martínez?

El interés del conjunto más ganador de Manchester por el 'Dibu' se reactivó ante la necesidad de contar con un golero de peso. El camerunés André Onana, que en la temporada anterior era el titular, ha sido suplente en las tres primeras fechas de esta Premier League. Por si fuera poco, en el único juego que disputó (por la Carabao Cup, ante Grimsby Town) fue señalado por los hinchas como uno de los responsables de la eliminación.

